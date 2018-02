Nem csak a magyar rövidpályás gyorskorisoknak, hanem a bíróknak is embert próbáló volt az első nap

Kövér Balázs gyorskorcsolya-videóbíró (b) a phjongcshangi téli olimpián a Kangnung Jégcsarnokban 2018. február 10-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Vannak sportágak, amelyekben jószerivel szerepük sincs a bíróknak, ilyen például a nagypályás gyorskorcsolya, a rövidpályás változatban ellenben rendre a középpontba kerülnek és nehéz döntéseket kell hozniuk.A phjongcshangi téli olimpia első napján pedig különösen sok dolguk akadt - erről beszélt a sportág két magyar bírója. A férfi versenyek videóbírójaként közreműködő Kövér Balázs szerint nagyon érezni lehetett, hogy nem egy szokványos versenyen szerepelnek a sportolók, akik a nagy feszültség és izgalom miatt többet hibáztak a szokottnál, így nekik is sokkal több dolguk akadt.A továbbjuttatások által például hat- helyett kilencfős volt szombaton a férfi 1500 méter döntője, amely így számukra is különösen izgalmasan alakult, de gond nélkül, egyetlen kizárással - a címvédő kanadai Charles Hamelin szabálytalankodott az ötödik Liu Shaolin Sándorral szemben - lezajlott, pedig nyolc olyan versenyző is szerepelt benne, aki esélyes volt az éremre.

Pádár Beáta gyorskorcsolya-kanyarbíró a phjongcshangi téli olimpián a Kangnung Jégcsarnokban 2018. február 10-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Kövér Balázs azt is kiemelte, nagy ordítozások és óvások nem voltak, így sikeresnek tekinthető az első nap. "Hat kamerával dolgozunk. Vannak olyan esetek, amelyeknek megítélése még így sem egyszerű. Az egyikből az egyik, a másikból akár a másik versenyző tűnhet szabálytalannak" - mondta a 38 éves bíró, aki a döntés menetéről elárulta: a jégen hozott ítéletet követően megnézi a felvételeket, amennyiben egyetért, akkor az ítélet hivatalossá válik, ha nem, vagy csak részben, akkor konzultál a vezetőbíróval és javaslatot fogalmaz meg számára, ugyanakkor a végső szó a vezetőbíróé.Megjegyezte: nagyon nehéz a bírók dolga, mert a kézzel történő szabálytalanságokat a jégen szinte észre sem lehet venni. Kövér arról is mesélt, megható volt számára, hogy Liu Shaoang az elődöntős kizárását követően a vállára hajtotta a fejét és csak annyit mondott neki: "nagyon izgultam".Ezzel kapcsolatban megjegyezte, az olimpián próbálják minimálisra csökkenteni a magyar csapattal való érintkezést annak ellenére, hogy nagyon jóban vannak a versenyzőkkel és a vezetőkkel is. Ezt segíti, hogy a világkupákkal és világbajnokságokkal ellentétben az ötkarikás játékokon máshol van a szállásuk."A versenyző majdnem mindig úgy érzi, ő nem csinált semmit. Magam is így éreztem, aztán utólag rá kellett jönnöm, hogy szabálytalan voltam. Meg szokták kérdezni a magyarok a versenyeket követően, hogy miért született egy-egy, akár őket sújtó döntés, de ez nekik is jó, mert tanulnak belőle és tisztában lesznek a jelenlegi trendekkel" - mondta Kövér, aki arról is beszélt, hogy évi nagyjából 12 bíráskodás mellett rendszeresen részt kell venniük továbbképzéseken, továbbá kétévente egy nagy vizsga keretében meg kell "védeniük" a képesítésüket, pozíciójukat.

Pádár Beáta, aki tavaly novemberben "beugróként" kapott meghívást a phjongcshangi játékokra, a női versenyek első asszisztenseként a jégen, az egyik kanyarban követi az eseményeket és jelzi a vezetőbírónak, ha szabálytalanságot lát.Hozzátette: a másodasszisztenssel szemben ő ott lehet a videóelemzésnél is. Elárulta, nem könnyű a magyar csapat iránti szimpátiát félretenni, de az évek során hozzászoktak ahhoz, hogy a lehető legobjektívebb döntést hozzák minden esetben.A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei kedden folytatódnak a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi 1000 méter selejtezőjével és a női 500 méter végcsatározásaival. A magyar staféta mellett Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, illetve Jászapáti Petra és Keszler Andrea lesz érdekelt.