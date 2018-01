Nyílt levélben tiltakozik a téli olimpiáról lemaradó hatszoros bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó

A pályafutásom alatt soha nem adtam okot arra, hogy megkérdőjelezzék az őszinteségemet és a becsületességemet, különösen, amikor az eredményeimről volt szó. Győzelmeimet csak és kizárólag saját erőmnek és elhivatottságomnak köszönhettem"

Felháborító, hogy minden konkrétum nélkül kizártak az olimpiáról, várom a magyarázatot arra, miért állítanak be úgy, mintha doppingoltam volna"

Viktor An hatszoros olimpiai bajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó nyílt levélben tiltakozik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökénél, Thomas Bachnál amiatt, hogy a szervezet nem engedi indulni a phjongcshangi ötkarikás játékokon A sportoló - akinek soha nem volt doppingesete - a hivatalos indoklás szerint azért nem állhat rajthoz a február 9-én rajtoló olimpián, mert a neve szerepelt az oroszok rendszerszintű doppingolását feltáró McLaren-jelentésben - áll a sportoló Bachnak címzett, az orosz korcsolyázók szövetségének honlapján megjelent levelében.- fogalmazott An, aki szerint kizárása a "bizalmatlanság szimbóluma".A NOB illetékes bizottsága eredetileg 500 fős orosz listát vizsgált, és 389 versenyző kapott indulási engedélyt, közülük 169-en szereztek kvótát, vagy kerültek be a jégkorong-válogatott keretébe.An mellett többek között a váltóban olimpiai bajnok sílövő Anton Sipulin, valamint a világbajnok sífutó Szergej Usztjugov sem lehet ott Phjongcshangban, noha egyikük sem bukott meg soha doppingellenőrzésen.