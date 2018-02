˝Olyan hideg van, hogy a kutya eltörik a kanyarban˝ - hiányzik a fegyvere a sífutó Szőcs Emőkének

Hiányzik a fegyverem"

Olyan hideg van, hogy a kutya eltörik a kanyarban"

- jelentette ki az MTI-nek szerdai edzése előtt a csíkszeredai születésű sportoló. "Jobban kedvelem a biatlont, mert a lövészet miatt összetettebb és izgalmasabb számomra".A 32 éves síző szerint sílövészetben egyre nehezebb kvótához jutni kis nemzetből. Erre példaként hozta fel, hogy bár a bolgár riválisait többször megelőzte a versenyeken, de négyen együtt több pontot gyűjtöttek nála, mert ő egyedül volt, ezáltal ők jutottak kvótákhoz. Magyarország 38 év után először nem szerzett indulási jogot biatlonban. Hozzátette, hogy a dél-koreai játékok után marad a sílövészetnél.Mint biatlonos, hozzá a szabadstílus áll közelebb, ezért nem indul egyéni sprintben, mivel az a szám ezúttal klasszikus stílusú lesz Phjongcshangban. A szabadstílusú 10 kilométeren érdekelt Szőcs Emőke az ötkarikás elvárásait illetően úgy fogalmazott, nem helyezésben és időben gondolkodik, elsősorban az a célja, hogy a hasonló körülmények között készülő kis nemzetek képviselőit megelőzze."A sífutás és a sílövészet is bizonyos részben technikai sport. Tíz kilométeren akár két percet is jelenthet az a különbség, hogy ki milyen lécet és vaxot használ" - árulta el Szőcs, aki összehasonlításként megemlítette, hogy bár Szocsiban csak egy, most már kétbőröndnyi vax áll a rendelkezésükre, de a norvégok például több konténernyi felszereléssel érkeztek. "Ha zavarnának a különbségek, akkor itt sem lennék. Vannak dolgok, amelyek szerintem feleslegesek és nekem nem lenne rájuk szükségem, de a megfelelő léc és vax rendkívül fontos. Ha a léc nem csúszik megfelelően, akkor sokkal több energiát használ el a versenyző, azaz hamarabb fárad el."Szőcs 12 pár léccel érkezett Phjongcshangba, ahol a rendkívül alacsony, helyenként mínusz 15 Celsius-fok alatti hőmérséklet miatt a hideg hóra való lécet használja, de mint mondta, eddig nem vált be teljesen, így a másik ilyen típusút is kipróbálja majd. Megjegyezte, kiváló minőségű a pálya és mivel folyamatosan nagyon hideg van, így nem kell mindig alkalmazkodni a változó hóhoz, ez megkönnyíti a helyzetüket.- idézett egy csíkszeredai mondást az ott született Szőcs Emőke, de hozzátette, ő szereti a dermesztő hideget. Az olimpiai falut jobbnak tartja, mint ami Szocsiban volt, mivel ezúttal a sílövők és sífutók is a többi sízővel együtt laknak.A második olimpiájára készülő Szőcs Emőke jövő csütörtökön szerepel majd Phjongcshangban.