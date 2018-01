Orosz jéghokis, műkorcsolyázó és biatlonos sztárok se indulhatnak a téli olimpián

Kulcsjátékosok nélkül Nem szerepel a téli olimpiára meghívandó orosz sportolók listáján az orosz jégkorong-válogatott több kulcsjátékosa - közölte kedden az R-Szport orosz sporthírügynökség. A Phjongcshangba meghívandó orosz sportolók kérdésével a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) engedélyező testülete foglalkozik. Az értesülése szerint kizárt jéghokisokat nem nevezte meg a hírügynökség. "Oroszország válogatottjának több aktív játékosa, akik vezető szerepet játszanak a nemzeti csapatban, nem szerepelnek a phjongcshangi olimpiai játékokra meghívottak listáján. Jelenleg az Orosz Jégkorong Szövetség (FHR) nagyszabású tárgyalásokat folytat arról, hogy ezek a sportolók a végleges listára felkerüljenek" - írta egy meg nem nevezett informátorra hivatkozva az R-Szport. Az FHR sajtószolgálata az RBK orosz gazdasági lap érdeklődésére közölte, hogy nincs tudomása hokisok kizárásáról. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottságnak az orosz doppingügyekről készített jelentése az R-Szport szerint orosz férfi jégkorongosokról nem tesz említést. Nem vezetett be szankciókat az orosz hokisok ellen NOB azt követően sem, hogy lezárult a Denis Oswald vezette bizottságnak a szocsi doppingtesztek manipulálására vonatkozó vizsgálata. Kifogások csak a női jégkorong-válogatottal kapcsolatban merültek fel. Phjongcshangban csak a NOB engedélyező bizottsága által jóváhagyott versenyzők szerepelhetnek, akik nem követtek el doppingvétséget. Az Orosz Olimpiai Bizottság (OKR) egy 500 jelöltből álló listát terjesztett be, akik közül a NOB 111 sportolót az RBK szerint elutasított. Az érintettek nevét nem hozták nyilvánosságra. A Szovjetszkij Szport című napilap, egy ugyancsak névtelenül nyilatkozó illetékesre hivatkozva azt állította kedden, hogy a NOB azoknak a sportolókat zárja ki a téli olimpiáról, akik szerepelnek a moszkvai doppingellenes laboratórium adatbázisában. "Főszerepet játszott ebben a moszkvai doppingellenes laboratórium elektronikus adatbázisa, amely 2017 novemberében került a WADA birtokába. Ebben megtalálható az orosz sportolók összes teszteredménye a 2012 januárja és a 2015 júliusa közötti időszakból. Ezen információ alapján utasítják el az orosz sportolók 2018-as phjongcshangi szereplésre való jelentkezését" - idézte a lap anonim forrását. Eb-érmesek is távol maradnak Két friss Európa-bajnoki érmes műkorcsolyázó, illetve jégtáncos, Kszenyija Sztolbova és Ivan Bukin sem kapott engedélyt arra, hogy induljon a februári, phjongcshnagi téli olimpián - jelentette be az Orosz Műkorcsolya Szövetség. "Ez az alaptalan és abszurd határozat ismét megmutatja, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság képtelen kizárni a külső hatásokat a döntéshozatalból" - közölte a szervezet, hozzátéve, hogy minden lehetséges módon harcolni fog sportolóinak becsületéért és méltóságáért. A múlt heti, moszkvai kontinensviadalon Sztolbova Fjodor Klimovval szerzett ezüstérmet a párosok között, míg Bukin Alekszandra Sztyepanovával lett harmadik a jégtáncosok versenyében. Olimpiai kizárásuk híre azután érkezett, hogy korábban kiderült: a hatszoros olimpiai és 18-szoros világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Viktor An, a váltóban olimpiai bajnok sílövő, Anton Sipulin, valamint a világbajnok sífutó, Szergej Usztjugov neve sem szerepel azon a listán, amelyet a NOB engedélyező testülete állított össze a phjongcshangi részvételre pályázó orosz versenyzőkről. A NOB szombaton közölte: 389 orosz sportolónak adott engedélyt, hogy semleges zászló alatt részt vegyen február 9. és 25. között sorra kerülő téli játékokon. 2 éremeséllyel kevesebb A váltóban olimpiai bajnok sílövő, Anton Sipulin, valamint a világbajnok sífutó, Szergej Usztjugov neve sem szerepel azon a listán, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyező testülete állított össze a phjongcshangi részvételre pályázó orosz versenyzőkről. Ezt az Orosz Olimpiai Bizottság közölte kedden, egy nappal azután, hogy nyilvánosságra került, a hatszoros olimpiai és 18-szoros világbajnok rövidpályás gyorskorcsolyázó, Viktor An sem "kapott meghívást" a játékokra. Sipulin, Usztjugov és An soha nem bukott meg a doppingvizsgálaton. "A sok doppingteszt, amit a karrierjük során leadtak, bizonyítja, hogy tiszta sportolók" - fogalmazott kedden Sztanyiszlav Pozdnyakov, az Orosz Olimpiai Bizottság alelnöke. Hozzátette: a lista még előzetes, s a NOB-nál rákérdeznek majd az okokra. A dél-koreai születésű Ant (korábbi nevén An Hjun Szut) a Szport-Ekszpressz című orosz sportlap szerint azért húzta ki a NOB engedélyező testülete a listáról, mert a neve szerepelt a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság által az orosz doppingügyekről szereplő jelentésben. A jelentés nyomán Oroszország nem indulhat Phjongcshangban, azok az orosz versenyzők, akik engedélyt kapnak és indulási jogot szereznek, semleges zászló alatt vehetnek részt az olimpián.