Osztrák törte meg a norvég dominanciát alpesi síben, 7 aranyat osztanak pénteken - ez lesz a téli olimpia 7. napja

Curling

férfi selejtező 1.05

Olaszország-Dánia

Norvégia-Koreai Köztársaság

Svédország-Egyesült Államok



női selejtező 6.05

Dánia-Kanada

Koreai Köztársaság-Svájc

Svédország-OAR



férfi selejtező 12.05

Japán-Svájc

Svédország - Nagy-Britannia

Dánia-Egyesült Államok

Kanada-Koreai Köztársaság



Szkeleton

férfi 3. és 4. futam 1.30 és 3.15

női 1. és 2. futam 12.20 és 13.30



Műkorcsolya

férfi rövidprogram 2.00



Hódeszka

női krossz selejtező 2.00, döntő 4.56



Alpesi sí

női műlesiklás (Hozmann Szonja, Maróty Mariann) 2.00 és 5.15

férfi szuperóriás-műlesiklás (Kékesi Márton) 3.00



Jégkorong

férfiak, B csoport

Egyesült Államok-Szlovákia 4.10

OAR-Szlovénia 8.40



C csoport

Finnország-Norvégia 13.10

Svédország-Németország 13.10



Sífutás

férfi szabadstílusú 15 km (Kónya Ádám) 7.00



Gyorskorcsolya

női 5000 m 12.00



Síakrobatika

női ugrás döntő 12.00



Síugrás

férfi nagysánc egyéni selejtező 13.30

Aksel Lund Svindal

Kjetil Jansrud

Beat Feuz

Kékesi Márton

Mikaela Shiffrin

Martina Sablikova

Claudia Pechsteinnek

Maurice Manificat

Dario Cologna

Kónya Ádám

Javier Fernandez

Jun Szung Pin

04.37 - Mayer megtörte a norvég dominanciát férfi szuperóriás-műlesiklásbanAz elmúlt négy olimpia után a phjongcshangi játékokon nem norvég, hanem osztrák sikert hozott a férfi szuperóriás-műlesiklás: a győzelmet Matthias Mayer szerezte meg pénteken. Az egyetlen magyar résztvevő, Kékesi Márton kiesett. A négy évvel ezelőtti lesikló bajnok mögött a csütörtökön lesiklásban harmadik svájci Beat Feuz lett az ezüstérmes, míg a norvég címvédő, Kjetil Jansrud - aki egy nappal korábban második lett a leggyorsabb számban - harmadikként zárt. A szám vancouveri bajnoka, a norvég Aksel Lund Svindal, aki ezúttal ötödik helyen végzett, csütörtöki lesikló diadala révén az első férfi alpesi síző lett, aki mindkét gyors számban szerzett aranyat, de egy nappal később Mayer csatlakozott hozzá. Az időjárás ismét ideális volt a versenyzéshez: szélcsend, napsütés és picivel fagypont feletti hőmérséklet. Az egyetlen kivetnivaló ismét az érdektelenség volt, a 6500 férőhelyes lelátó szinte csak üres széksorokból állt. A néhány száz néző többsége is Európából érkezett, többnyire Svájcból és Norvégiából. A klasszikus helyszíneken tapasztalható fergeteges hangulatot csak néhány kolomp és két vikingnek öltözött norvég idézte fel. A legnagyobb favoritok közül elsőként az egy napja lesiklásban ezüstérmes Jansrud vágott neki a két kilométer hosszú dzsongszoni pályának, amelyen 650 méter a rajt és cél közötti szintkülönbség. A 32 éves sztár nagy fölénnyel vette át a vezetést, de ahogy a leggyorsabb szakágban és annak edzésein is, a cél előtti részen értékes tizedeket adott el. Svindal a pálya felső részén összeszedett hátrányát ezúttal nem tudta ledolgozni az alsó szakaszon, így 31 századdal elmaradt honfitársától, míg a francia Blaise Giezendanner bejött a két norvég közé. A második tízesben többnyire kifejezetten lesikló specialisták szerepeltek, akik viszont annak ellenére képesek lehettek a meglepetésre, hogy elég kanyargósra, helyenként már-már óriás-műlesiklásra hajazó pályát tűztek. Közülük ketten találták meg az ideális íveket. Mayer volt az egyik, ugyanis mindössze egy tizeddel maradt el a felül tökéletes síelő Jansrudtól, de a pálya alsó részén ezt simán ledolgozhatta nagyobb sebességének köszönhetően, amit meg is tett. Rögtön utána a csütörtökön bronzérmes Feuz is hasonlóképpen jól és gyorsan csúszott, melynek köszönhetően Mayer és Jansrud közé érkezett meg 13 százados hátránnyal. Az aranyról nagy valószínűséggel azért maradt le, mert az egyik kapuba a kelleténél jobban beleakadt. Kékesi Márton a 62 résztvevő közül 59-es rajtszámmal indult, de nem ért le a célba, mert az egyik ugratóra rossz szögben érkezett, így a következő kaput nem tudta bevenni. "Most csalódott vagyok, mert ebben a számban önmagamhoz képest már jó eredményt érhettem volna el. Bevállalós menetet szerettem volna csúszni, jól is sikerült a felső rész, de rossz szöget választottam az ugratóhoz. Mindössze 10-20 centin múlt, de kockázatos lett volna bármit is csinálni a landolás után" - mondta az MTI-nek Kékesi Márton, aki szerint azért a szuperóriás-műlesiklás a legnehezebb alpesi szám, mert ebben ugyanúgy megvan a sebesség, mint lesiklásban, ugyanakkor itt nincsenek hivatalos tréningek, így nem lehet betanulni a pályát. "Azért különösen fáj a kiesés, mert ez már feküdt nekem, most éreztem magam a legjobban a pályán" - tette hozzá. Eredmények: Alpesi sí, férfi szuperóriás-műlesiklás, olimpiai bajnok: --------------------------------------------------------- Matthias Mayer (Ausztria) 1:24.44 perc 2. Beat Feuz (Svájc) 1:24.57 3. Kjetil Janrud (Norvégia) 1:24.62 Kékesi Márton kiesett. +04.29 - A svéd férfi curling-válogatott is veretlen mégA címvédő kanadai csapathoz hasonlóan a svéd férfi curling-válogatott is megnyerte harmadik mérkőzését a phjongcshangi téli olimpia selejtezőjében. A svédek pénteken az Egyesült Államok legjobbjait győzték le simán. A tízcsapatos mezőnyben már csak a svédek és a kanadaiak állnak százszázalékos mérleggel. Eredmények (az olimpia honlapjáról): curling, férfiak, selejtező: ---------------------------- Norvégia-Koreai Köztársaság 7-5 Dánia-Olaszország 6-4 Svédország-Egyesült Államok 10-404.01 - Shiffrin negyedik a szlalom első futama után, Maróty 58, Hozmann kiesettKisebb meglepetésre a svájci Wendy Holdener érte el a legjobb eredményt a női műlesiklás első futamában, amelyben a címvédő amerikai Mikaela Shiffrin csak a negyedik lett a phjongcshangi téli olimpia pénteki napján. A két magyar közül Maróty Mariann az 58. helyen van, Hozmann Szonja viszont kiesett. Holdener az első versenyző volt a pályán, és 48.89 másodperces idejénél senki sem tudott jobbat. Mögötte a második helyen a svéd Frida Hansdotter zárt mindössze két tizeddel lemaradva, a harmadik pedig a szintén svéd Anna Swenn-Larsson négy tizedes hátránnyal. A csütörtökön óriás-műlesiklásban győztes, toronymagas esélyes Shiffrin nem ment jól, és egészen komoly, 48 százados hátrányt szedett össze a második futamra. A magyarok közül előbb Hozmann Szonja csúszott le, ám versenye nem tartott sokáig, mivel a pálya felső részén elhibázott egy kaput és kiesett. Maróty vele ellentétben teljesítette a pályát, de több mint 20 másodperces hátránnyal ért célba. "Nagyon örülök, hogy leértem, mert ez nagyon nehéz pálya volt - kezdte értékelését Maróty. - A közepén volt egy óriási hibám, ami miatt vissza is kellett lépnem kettőt, hogy szabályosan vegyem a kaput, de utána is voltak apróbb gondjaim, ami részben a pálya nehézségéből, részben pedig abból adódott, hogy viszonylag keveset tudtam edzeni ilyen jeges, kemény pályán." Maróty Mariann szerint túlzottan figyelt a pálya elején lévő kombinációkra, mert látta az előtte lévőket, akik ott estek ki, emiatt viszont kisebb figyelmet fordított a következőkre. "Százszázalékosan akartam belemenni a pályába, talán túl sok is volt, így nem sikerült bevennem a dupla kaput és kiestem" - mondta Hozmann Szonja, aki nagyon örült a csütörtöki ötvenen belüli helyezésének óriás-műlesiklásban, és abban bízott, hogy szlalomban annál is jobbat ér el. Eredmények: női műlesiklás, állás az 1. futam után: --------------------------------------- 1. Wendy Holdener (Svájc) 48.89 másodperc 2. Frida Hansdotter (Svédország) 0.20 másodperc hátrány 3. Anna Swenn-Larsson (Svédország) 0.40 mp h. 4. Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok) 0.48 mp h. ... . Maróty Mariann 21.06 mp h. Hozmann Szonja kiesett később: 2. futam 5.15A norvégegy nappal lesikló sikere után szuperóriás-műlesiklásban foglalhatja vissza a trónját. A 2010-es, vancouveri játékok bajnokának éppen címvédő honfitársa,lehet a legnagyobb riválisa, aki lesiklásban második lett. Érdekesség, hogy ez a szám amolyan norvég specialitás, ugyanis Svindal és Jansrud előtt Kjetil André Aamodt nyert kétszer. A két skandináv klasszisra bármelyik osztrák rivális veszélyes lehet, mindegyiknek volt kiugró eredménye, de meglepetést okozhat a lesiklás svájci bronzérmese,, vagy valamelyik olasz lesikló specialista is. A dzsongszoni pályán ismét rajthoz áll, ugyanakkor a horvát születésű Samsal Dalibor végül kihagyja ezt a gyorsasági számot is.A női óriás-műlesiklásban aratott diadalát követően az amerikaiezúttal kedvenc számában, műlesiklásban lehet aranyérmes. Az amerikai síző úgy vezeti a világkupát összetettben, hogy nagyjából dupla annyi pontja van, mint a második helyezettnek, pedig a sorozat legutóbbi állomásait már kihagyta az olimpia jegyében. A még mindig csak 22 éves sportolónak ráadásul ez a szám a legnagyobb erőssége, s ebben címvédőként áll rajthoz. Ha nem esik ki a két futam egyikében, akkor nehéz elképzelni, hogy más nyakába akasszák az aranyérmet. A magyaroknak, Hozmann Szonjának és Maróty Mariann-nak nem lehetnek vérmes reményeik, de óriás-műlesiklásban is szépen helytálltak.Gyorskorcsolyában csütörtökön megszakadt a hollandok győzelmi sorozata, s várhatóan női 5000 méteren sem az övék lesz az aranyérem. A legnagyobb favorit a cseh, aki sorozatban harmadszor nyerheti meg ezt a távot. Ez a bravúr korábban a férfiaknál a holland Sven Kramernek 5000, míg a nőknél az amerikai Bonnie Blairnek 500 és a németszintén 5000 méteren sikerült. Érdekesség, hogy Sablikova legnagyobb riválisa éppen Lillehammer, Nagano és Salt Lake City bajnoka, azaz Pechstein, akit szeretne utolérni. A tavalyi kangnungi világbajnokságon a 30 éves Sablikova mögött a 45 esztendős Pechstein volt az ezüstérmes.A sífutók férfi szabadstílusú 15 kilométeres versenye rendkívül izgalmas küzdelmet hozhat, mivel több versenyző képes lehet a győzelemre: a francia, a svájciés a sportág legmeghatározóbb nemzete, a norvégok képviselői közül bárki. Ebben a számbanis az indulók között lesz.Pénteken a férfi műkorcsolyázók is megkezdik szereplésüket a rövidprogrammal, s bár az aranyérem sorsa még nem dől el, a várakozások szerint nagyon kiélezett lesz a verseny. A címvédő japán Juzuru Hanju az elmúlt négy világbajnokságon két-két arannyal és ezüsttel gazdagodott, őt a szintén kétszeres világbajnok spanyolpróbálja meg felülmúlni, de számára az első ötkarikás érem is a tét.Férfi szkeletonban az első két futam alapján hazai siker várhatórévén. Pénteken hét számban avatnak bajnokot.