Sportági ABC: biatlon

Vetni és aratni is lehet majd az ópusztaszeri emlékparkban, csendőrőrssel és gépparkkal bővülhet a skanzen

Idén akár arathatunk is az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, majd a kiőrölt lisztből kenyeret is süthetünk. Ez lesz az egyik fejlesztésük idén, de a skanzen bővítéséhez is keresik a pályázati forrásokat.