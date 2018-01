Sportági ABC: gyorskorcsolya

A hollandok azzal büszkélkedhetnek, hogy ők nyitották a világbajnokságok sorát (1889), s adtak otthont a nemzetközi szövetség (ISU) megalapításának (1892). A gyorskorcsolya a kezdetektől, 1924 óta szerepel a téli olimpia műsorán, 1960-tól pedig már nemcsak a férfiak, hanem a nők is összemérik gyorsaságukat.A négy évvel ezelőttihez képest bővült a program, amelybe mindkét nemnél bekerült a tömegrajtos verseny, így már 14 számban osztanak érmeket. A magyar színeket - amint Szocsiban is - Nagy Konrád képviseli, aki 2014-ben még csak 1500 méteren indult, ezúttal viszont 1000 méteren is rajthoz áll.február 10-24. Helyszín: Kangnung Oval (Kangnung)500 m (Michel Mulder, holland)1000 m (Stefan Groothuis, holland)1500 m (Zbigniew Bródka, lengyel)5000 m (Sven Kramer, holland)10000 m (Jorrit Bergsma, holland)csapat üldözéses (Hollandia)tömegrajtos (új szám)500 m (Li Szang Hva, dél-koreai)1000 m (Csang Hung, kínai)1500 m (Jorien ter Mors, holland)3000 m (Ireen Wüst, holland)5000 m (Martina Sáblíková, cseh)csapat üldözéses (Hollandia)tömegrajtos (új szám)Indulók száma: 100 férfi és 80 női versenyzőMagyar érmek: -Magyar indulók: Nagy Konrád (férfi 1000 és 1500 m)február 10.: női 3000 m 12.00február 11.: férfi 5000 m 8.00február 12.: női 1500 m 13.30február 14.: női 1000 m 11.00február 15.: férfi 10 000 m 12.00február 16.: női 5000 m 12.00február 18.: férfi csapatüldözéses selejtező és női 500 m 12.00február 19.: női csapatüldözéses selejtező és férfi 500 m 12.00február 21.: férfi és női csapatüldözéses döntő 12.00február 24.: férfi és női tömegrajtos 12.00