Sűrű program szombaton: 9 számban avatnak bajnokot, jönnek a magyarok is! - 8. nap élőben

Curling

női selejtező 1.05

Svájc-Svédország

OAR-Egyesült Államok

Japán-Kína

Dánia - Nagy-Britannia



férfi selejtező 6.05

Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia

Svájc-Norvégia

Kanada-Svédország

Japán-Olaszország



női selejtező 12.05

OAR-Japán

Kína-Dánia

Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia

Egyesült Államok-Kanada



Műkorcsolya

férfi kűr 2.00



Síakrobatika

női slopestyle selejtező 2.00 és 2.52, döntő 5.00, 5.28 és 5.56

férfi ugrás selejtező 12.00 és 12.45



Alpesi sí

női szuperóriás-műlesiklás 3.00



Jégkorong

nők, az elődöntőbe jutásért

Svájc-OAR 4.10

Finnország-Svédország 8.40



férfiak, A csoport

Kanada-Csehország 4.10

Koreai Köztársaság-Svájc 8.40



férfiak, B csoport

OAR-Egyesült Államok 13.10

Szlovénia-Szlovákia 13.10



Sífutás

4x5 km-es női váltó 10.30



Rövidpályás gyorskorcsolya

női 1500 m selejtező (Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca) 11.00

elődöntő 12.13, B döntő, A döntő 13.05

férfi 1000 m negyeddöntő (Liu Shaolin Sándor) 11.44

elődöntő 12.43, B döntő, A döntő 13.21



Sílövészet

női tömegrajtos 12,5 km 12.15



Szkeleton

női 3. futam 12.20 és 4. futam 13.45



Síugrás

Persze, cél a döntő, de nem gondolunk annyira előre. Ez short track, itt mindig a következő feladatot kell megoldani, márpedig Sanyi először egy nagyon nehéz negyeddöntőben kezd"

Bár a kanadai Szocsiban 1500 méteren lett győztes, mégis igazi 1000-es, az fekszik a legjobban a lábainak. A kínai pedig nagyon veszélyes, ha nincs iram az elején, nem véletlen a legjobb 500-on"

Fizikálisan és mentálisan is tökéletes állapotban van"

Azért választottuk Sacit, mert ő rendkívül jól tud helyezkedni, nagyon jól használja ki a lehetőségeit. Ha nem lesz öldöklő iram az elején, akkor meglepetést okozhat, mert nagyon kemény és igazi harcos. Nem véletlenül lett harmadik Drezdában. Petra pedig egészen kiváló állóképességgel rendelkezik az 1500-hoz"

Az normális, hogy egy futamban két bombaerős rivális is van, és további kettő hasonló képességű. Bácskaié ennél azért nehezebb. A legjobb dél-koreait és oroszt megkapni sem leányálom, de a kínaiaktól nem kell hanyattesni ezen a távon"

Reális esély van arra, hogy 38 év után szombaton a magyar csapat érmet nyerjen a téli játékokon Liu Shaolin Sándor révén, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres küzdelmében a legnagyobb favoritok közé tartozik. Bár teljesen szokatlan a téli olimpiákat tekintve, de Magyarország történetének első aranyérmének megszerzése sem lenne meglepetés. Az MTK sportolója ugyanis a mostani világkupa-sorozatban megnyerte a táv pontversenyét, azaz a legjobbnak bizonyult. A két éve 500 méteren világbajnok Liu Shaolin ráadásul nagyszerűen szerepel a dél-koreai játékokon, leggyengébb számában, 1500 méteren ötödik lett, s csak azért nem tudott harcolni az érmekért, mert egy szabálytalanság folytán visszaesett a döntőben.- mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos csapatmenedzser arra utalva, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Charles Hamelin és az 500 méter specialistája, Vu Ta-csing is abban az ötösben kapott helyet.- tette hozzá. Az ötfős negyeddöntőből csak ketten lépnek az elődöntőbe, azaz a három klasszis közül egy mindenképpen kiesik. Ennek ellenére Bánhidi arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetett volna ennél rosszabb is, mivel a francia Thibaut Fauconnet például a három dél-koreaival fut együtt, és azt nem szerette volna a tanítványának, mert a trió összedolgozása folytán nehéz elképzelni, hogy reális esélye lenne bárkinek továbbjutnia abból a futamból. Érdekesség, hogy Liu Shaolinnal szemben éppen az utólag emiatt kizárt Hamelin szabálytalankodott a múlt szombati 1500-as fináléban.- mondta a sportvezető az idősebbik Liu fivérről, akit a fogadóirodák az ötödik legesélyesebbnek gondolnak két dél-koreai rivális, továbbá a holland Sjinkie Knegt, illetve Vu mögött. Az oddsok alapján egyértelműen ebből az ötösből várják a végső győztest, ugyanis a hatodik legnagyobb odds már közel kétszer akkora, mint Liu Shaoliné. Szombaton Jászapáti Petra és a táv Eb-bronzérmese, Bácskai Sára Luca is jégre lép, méghozzá 1500 méteren.- mondta versenyzőiről Bánhidi. A futambeosztással kapcsolatban viszont úgy fogalmazott, Bácskai nagyon nehéz hatosban szerepel majd, köztük két phjongcshangi bajnokkal, az 500 méteren első olasz Arianna Fontanával és a hosszú pályán 1000 méteren győztes holland Jorien ter Morsszal, továbbá Sim Szuk Hivel, a dél-koreaiak olimpiai és ötszörös világbajnokával. Sokkal jobban Jászapáti sem járt, ugyanis a szegedi versenyző ellenfélül kapta a hatszoros világbajnok, szintén dél-koreai Csoj Min Dzsongot, aki a világkupa négy versenyéből hármat megnyert ezen a távon, és egyszer második lett. Az orosz Szofija Proszvirnova sem túl bíztató rivális, mivel négyszeres Európa-bajnok. Az 1500 első köréből a legjobb három jut elődöntőbe minden futamból.- mondta az ellenfelekről Bánhidi.Nemzetközi szinten is a kangnungi jégcsarnokra irányul majd a legnagyobb figyelem, csak éppen a férfi műkorcsolyázókra. Az elmúlt négy vb-n kétszer arany- és kétszer ezüstérmes japán Hanju Juzuru címvédőként mindössze négy ponttal előzi meg a szintén kétszeres világbajnok és első olimpiai érmére hajtó spanyol Javier Fernandezt.De szintén klasszikus számnak tekinthető a síugrók nagysáncos versenye. A favorit a világkupa-éllovas, a Négysáncversenyt százszázalékosan nyerő lengyel Kamil Stoch, noha a normálsáncon csak negyedik lett a német győztes Andreas Wellinger és két norvég mögött.A sílövőknél már a 15 kilométeres női tömegrajtos verseny következik, az eddig látottak alapján a két aranynál tartó német Laura Dahlmeier és a két ezüstnél járó szlovák Anastasiya Kuzmina a nagy esélyes.A sífutók 4x5 kilométeres női váltójában pedig norvég-svéd párharcra van kilátás.Az alpesi sízők női szuperóriás-műlesikló számában sok esélyes van, de talán a svájci Lara Gut és liechtensteini Tina Weirather emelkedik ki leginkább, és a címvédő Anna Veithet sem lehet leírni. Szombaton kilenc számban avatnak bajnokot Phjongcshangban.