Svédeké az első érem, Liu Shaolin Sándor ötödik 1500-on, B döntős a női váltó - ez volt az első nap!

16.20 - Német arany síugrásban

16.04 - A koreai hokicsapat történelmi veresége

14.00 - A mai utolsó döntő a síugróké, normálsáncon

Hármas holland diadal a női 3000 méteren

Német siker a sílövők női sprintversenyében

13.30 - Jön az 1500 méteres döntő Liu Shaolin Sándorral

Nagyon sokan voltunk, még nem is versenyeztem kilencfős futamban. Nem úgy mentem fel, hogy nyerek, de jól vettem észre az előzési pontokat. A végén szerencsétlen voltam, hogy összeütköztem Hamelinnel, de így is nagyon pozitív ez az ötödik hely. Ez a legrosszabb távom, az élet ma nem akarta, hogy érmes legyek"

12.56 - Jön a női váltó

12.30 - Jönnek a férfi 1500-as elődöntői

Liu Shaolin Sándor

Liu Shaoangnak

Ez az első olimpiám, talán ezért izgultam jobban a kelleténél. Elég sok minden történt az elődöntős futamomban, a kizárásom kapcsán nincs mit mondanom. Miután lejöttem a jégről, azonnal a hibáimmal foglalkoztam. Az 1500 nem a legjobb számom, de a következő versenynapokon még megmutathatom, mit tudok, mert ez most nem sikerült"



Folytatják a hölgyek

Keszler Andrea

Jászapáti Petra

Nagyon izgultam. De jól jött, hogy visszalőtték a futamot, mert abban az egy percben megszállt a nyugalom"

Közben az Alpensia Csúszó Központban is beindult az élet

Önbizalomnövelés

Liu Shaolin Sándor

Liu Shaoang

Burján Csaba

Az volt a taktika, hogy élre állok, és minél többet vezetek, de hamar megelőztek. Amikor később észleltem, hogy előre mehetnék, velem együtt jöttek többen is. A végén egyszerűen nem volt rés, ahol előzzek. Kicsit sajnálom, hogy nem sikerült jobban a futam, mert nagyjából öt egyforma képességű koris volt benne, mindegyiküket győztem már le, de most ők győztek le engem"

A svédek nyerték az első jégkorongmeccset

Közben selejteznek a férfi snowboardosok is, slopestyle-ban

Charlotte Kalla nyerte a női síatlont

svéd Charlotte Kalla

Marit Björgen

finn Krista Pärmäkoski



Harmadik edzésükön vannak túl az alpesi sízők

Folytatják a curling-vegyespárosok

Németország áll az éremtáblázat élén a phjongcshangi téli olimpia első hivatalos versenynapja után.A második helyen álló hollandok már négy medálnál tartanak, főként annak köszönhetően, hogy a gyorskorcsolyázók női 3000 méteres viadalában csak az ő versenyzőik álltak dobogóra.Németország 2 - -Hollandia 1 2 1Koreai Köztársaság 1 - -Svédország 1 - -Norvégia - 3 1Csehország - - 1Finnország - - 1OAR* - - 1*Az országban tapasztalt doppinghelyzet miatt Oroszországból 168 versenyző vehet részt, "Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel a játékokon.A németnyerte a férfi síugrók normálsáncos versenyét a két norvég,éselőtt.A síugrásban elért sikerrel Németország második aranyérme is megszületett a phjongcshangi téli olimpián szombaton: a sílövő Laura Dahlmeier után Andreas Wellinger a férfiak normálsáncon rendezett síugró versenyében végzett az élen. A 24 éves, Szocsiban csapatban aranyérmes német mögött a norvég Johann Andre Forfang lett az ezüstérmes, a bronzot pedig a szintén norvég Robert Johansson nyakába akasztották. A legnagyobb ugrást - egyformán 113,5 méterrel - Wellinger és Johansson mutatta be a már csak a 30 legjobb ugrót felvonultató zárósorozatban. A címvédő lengyel Kamil Stoch, aki 2014-ben nagysáncon is olimpiai bajnok volt, ezúttal negyedik lett, alig négy tized ponttal csúszva le a dobogóról.olimpiai bajnok: Andreas Wellinger (Németország) 259,3 pont (104,5 méter/113,5 méter)2. Johann Andre Forfang (Norvégia) 250,9 (106,0/109,5)3. Robert Johansson (Norvégia) 249,7 (100,5/113,5)Svájc válogatottja 8-0-ra verte az északiak és déliek alkotta, és a sportágban első ízben közös koreai hokicsapatot a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornájának szombati mérkőzésén. A közönség lelkes buzdítása ellenére a 2014-es olimpián bronzérmes európai gárda játszi könnyedséggel győzött.Svájc-Koreai Köztársaság 8-0 (3-0, 3-0, 2-0) korábban: Svédország-Japán 2-1 (1-0, 0-1, 1-0)Hármas holland siker született a gyorskorcsolyázók női 3000 méteres versenyében szombaton a phjongcshangi téli olimpián. Az aranyérmet Carlijn Achtereekte szerezte meg a Dél-Koreába címvédőként érkező Ireen Wüst előtt, mindketten négy percen belüli idővel teljesítették a távot. A bronz is hollandé, Antoinette de Jongé lett, aki 52 századmásodperccel előzte meg az előző olimpia ezüstérmesét, a cseh Martina Sáblíkovát.olimpiai bajnok: Carlijn Achtereekte (Hollandia) 3:59,21 p2. Ireen Wüst (Hollandia) 3:59,293. Antoinette de Jong (Hollandia) 4:00,02A németnyerte a sílövők női 7,5 kilométeres sprintversenyét a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Az erős szél nehezítette versenyben a 24 éves, ötszörös világbajnok biatlonos hibátlanul lőtt, mind a tíz kísérletével talált, ugyanerre rajta kívül még ketten voltak képesek a 86 fős mezőnyből. Dahlmeier több mint 24 másodperccel bizonyult jobbnak az ezüstérmes norvég. A bronzot a csehérdemelte ki.olimpiai bajnok: Laura Dahlmeier (Németország) 21:06.2 perc (0 lövőhiba)2. Marte Olsbu (Norvégia) 24.2 mp hátrány (1)3. Veronika Vitkova (Csehország) 25.8 (1)Liu Shaolin Sándor ötödik lett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres számában a phjongcshangi téli olimpia első, szombati versenynapján. Ezzel folytatódott a magyarok pontszerző sorozata a téli játékokon, ugyanis ebben a sportágban 2006 óta minden játékokon volt legalább egy legjobb hat közötti eredmény. A győzelmet a dél-koreai Lim Hjo Dzsun szerezte meg a holland Sjinkie Knegt és az orosz Szemjon Jelisztratov előtt. Nem mindennapi izgalmakat ígért a finálé, mivel továbbjuttatások miatt kilencen álltak rajthoz, köztük az 500 méteren két éve világbajnok magyar versenyző. Olyan sztárokkal kellett megküzdenie, mint a januári kontinensviadalon minden távon aranyérmes Knegt, a címvédő kanadai Charles Hamelin, a táv dél-koreai világkupa-győztese, Hvang Te Hon, a szám háromszoros orosz Európa-bajnoka, Szemjon Jelisztratov, vagy éppen a tavaly vb-ezüstérmes kanadai Samuel Girard.A győztes talán kisebb meglepetésre az a Lim lett, aki szeptemberben a budapesti olimpiai kvalifikációs világkupán diadalmaskodott. Az MTK 22 éves sportolója nem kapkodott a rajtnál, beállt a sor végére. Ahogy fokozódott a tempó, úgy jött egyre feljebb. A táv utolsó harmadához érve már az ötödik pozícióban korcsolyázott, amikor összeakadt Hamelinnal, tempót vesztett, így visszaesett a nyolcadik helyre, amivel elszálltak a dobogós remények. Később ketten kicsúsztak, illetve Hamelint visszaelőzte Liu Shaolin, így végül ötödikként zárt az esetében leggyengébbnek tekinthető leghosszabb távon.- mondta a láthatóan vidám és elégedett Liu Shaolin.Az 1000 méter magyar vk-győztese kifejtette, egyáltalán nem izgult, mint négy éve Szocsiban, vagy mint most az öccse, Liu Shaoang, akinek próbált segíteni, mert már az első, selejtezős futamában látta, nem úgy versenyez, ahogy szokott.Az MTI kérdésére, hogy mi történt az elődöntős futamában, amikor végül továbbjuttatással lett finalista, azt mondta: rosszul versenyzett, "túlzottan kinyitott", így az amerikai beugrott elé, de amikor észrevette ezt és próbálta védeni a pozícióját, összeütköztek. "Az amerikai jött ki belőle rosszul" - mondta mosolyogva Liu Shaolin, akinek hangulatát jól példázza, hogy amikor a vegyeszónában a magyar újságírókhoz ért, úgy tett, mintha gyorsan elfutna előlük.Az újságírói kérdésre, hogy mit ígér a hátralévő versenyre, kis töprengés után azt mondta, minden számban döntős szeretne lenni. A rövidpályás gyorskorcsolya kedden folytatódik a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi 1000 méter selejtezőjével és a női 500 méter végcsatározásaival.olimpiai bajnok: Lim Hjo Dzsun (Koreai Köztársaság) 2:10.485 perc2. Sjinkie Knegt (Hollandia) 2:10.5553. Szemjon Jelisztratov (OAR) 2:10.687 ...5. Liu Shaolin Sándor 2:11.520...20. Liu Shaoang ...30. Burján CsabaA magyar női váltó harmadik lett szombati elődöntős futamában, így a B fináléban szerepelhet majd a phjongcshangi téli olimpián. A Keszler Andrea, Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca, Heidum Bernadett alkotta kvartett jól kezdett, majd visszaesett a harmadik helyre. A futamot kifejezetten izgalmassá tette, hogy a nagy esélyes dél-koreaiak egykanyarnyi hátrányba kerültek egy esés folytán. A kanadai, orosz és magyar hármas rákapcsolt, a tengerentúliak mögött ráadásul helycsere is történt egy váltásnál, azaz továbbjutó pozícióban volt a magyar kvartett. A nagy iram ellenére az aranyérem-várományos hazai négyes felzárkózott. Ez önmagában mozgalmas hajrát ígért, amely egy magyar rontással indult, ugyanis egy rossz váltás miatt az oroszok és a dél-koreaiak is előztek. Később az orosz kvartett egyik tagja elesett, így a vb- és Eb-ezüstérmes magyarok harmadikként zártak, a dél-koreaiak pedig a kanadaiakat megelőzve élre törtek. A sportág szombati programjában a férfi 1500 méter fináléja következik, amelyben Liu Shaolin Sándor is érdekelt lesz.döntőbe jutott a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpia első, szombati napján.Az 500 méteren két éve világbajnok magyar versenyző végig próbált az élmezőnyben helyezkedni, többnyire ő vagy a januári Európa-bajnokságon minden távon aranyérmes holland Sjinkie Knegt vezette a mezőnyt. Egy ízben John-Henry Krueger próbált Liu Shaolin elé kerülni, de már az egyenesben összeakadt a két versenyző, a kanyar bejáratánál pedig a belső íven lévő Liu Shaolin kicsúszott. Utóbb a bírók szabálytalannak látták a drezdai kontinensviadalon már magyar színekben versenyző Cole Krueger amerikai bátyját, így a magyar gyorskorcsolyázót a fináléba juttatták, amelyben a másik két futam továbblépőivel együtt összesen kilencen lesznek.Öccsének,viszont nem volt szerencséje a bírókkal. Egy nagyon "verekedős" futamban úgy tűnt, hogy a kínai és a holland rivális összezárt előtte, utóbbi például kézzel is próbálta maga mögött tartani. A hátra lévő körökben a minden távon junior-világbajnok magyar sportoló már nem erőlködött. A hosszas videózások után két résztvevőt is kizártak, köztük a 19 éves magyart, aki annyira szívére vette a döntést, hogy a továbbjutók között ment ki, azaz eleinte nem válaszolt az újságírói kérdésekre. A sportág szombati programja a női 3000 méteres váltó elődöntőjével folytatódik, végül zárásként a finálék következnek előbbi számban.- mondta a vegyeszónába lehiggadva visszatérő Liu Shaoang.Az összesítés után rendhagyó döntő várható, a 6 helyett 9 indulóval!is negyeddöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók női 500 méteres versenyében a phjongcshangi olimpia szombati napján. A harmadik olimpiáján szereplő Keszler Andrea hiába rajtolhatott a legjobb - az egyes - pozícióból, nagyon beragadt, így a szám szocsi ezüst- és vancouveri bronzérmese, az olasz Arianna Fontana, valamint a szintén nagyon erős holland Suzanne Shulting is bevágott elé. Keszler meg is botlott az első kanyar bejáratánál, ráadásul elsodorta brit ellenfelét, így mivel még az első fordulóban többen buktak, új rajt következett. Tulajdonképpen szerencséje volt a 28 éves tatabányai versenyzőnek, ugyanis másodjára csak Fontana került elé a rajtot követően. A futam a későbbiekben már nem alakult izgalmasan, mivel Schulting hamar kicsúszott az egyik kanyarban, nem sokkal később pedig a brit Kathryn Thompson is így járt, azaz Keszler könnyedén korcsolyázott a célba a második, továbbjutó helyen.- mondta Keszler, aki arra a kérdésre, hogy vajon véletlenül esett-e el, csak mosollyal válaszolt. Jászapáti Petra is némiképp szerencsével került a negyeddöntőbe. A 19 éves gyorskorcsolyázó lerajtolta brit ellenfelét, így elsőként fordult a kanyarba, később viszont a világkupában ezen a távon második dél-koreai Csoj Min Dzsong lehagyta őt. A hajrában Jászapáti kicsúszott, de mögötte szintén összeakadt brit és orosz ellenfele, azaz hárman egyszerre landoltak a védőpalánkban. Az esés utáni felállás a magyar versenyzőnek sikerült a leggyorsabban, azaz megszerezte a továbbjutást érő második helyet.A 19 éves szegedi gyorskorcsolyázó arról beszélt, hogy tökéletesen kapta el a rajtot, viszont az egyensúlyvesztése szerinte annak eredménye volt, hogy orosz vetélytársa egy picit korábban megtolta őt a derekánál. Hozzátette, mivel a futamát elsőre visszalőtték, így tulajdonképpen harmadszor kellett elrajtolnia, azaz a végére rettenetesen elfáradt. A rövidpályás gyorskorcsolya küzdelmei kedden folytatódnak a férfi 5000 méteres váltó elődöntőjével, a férfi 1000 méter selejtezőjével és a női 500 méter végcsatározásaival.és öccse,is elődöntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián,viszont kiesett.Elsőként közülük az 500 méteren két éve világbajnok Liu Shaolint szólították jégre, s rendkívül magabiztosan nyerte meg hatfős futamát, pedig olyan klasszisokkal szerepelt együtt, mint a táv háromszoros orosz Európa-bajnoka, Szemjon Jelisztratov és a szám tavalyi vb-ezüstérmese, a kanadai Samuel Girard. Az MTK versenyzője féltávnál élre állt, a vezető pozíciót pedig nem engedte ki a kezéből. Testvére jóval nehezebben lépett tovább egy sokkal könnyebbnek tűnő hatosból. A minden távon junior-világbajnok magyar korcsolyázó próbált elöl helyezkedni, de később a harmadik pozícióba szorult. Öt körrel a vége előtt a japán Josinaga Kazuki úgy előzte meg, hogy testtel kissé kilökte magyar ellenfelét.A 19 éves Liu Shaoangnak lett volna ideje ugyan, hogy visszaszerezze a még továbbjutást érő harmadik helyet, ez nem sikerült neki. A célba érkezést követően viszont a bírók szabálytalannak látták a japán manőverét, így a magyart továbbjuttatták az elődöntőbe. Burján Csaba hatosában nem volt igazán kiemelkedő versenyző, de minden tagja a jók közé számít. A magyar versenyző a futam elején még legelöl is volt, de szép lassan mindig eggyel hátrébb csúszott, öt körrel a vége előtt pedig már utolsó volt. A célvonalon jobb benyújtással végül ötödik lett.- mondta Burján Csaba.A sportág szombati programja a női 500 méter selejtezőjével folytatódik, majd a férfi 1500 méter és a női 3000 méteres váltó elődöntői következnek, végül zárásként a finálék jönnek férfi 1500-on.A svéd válogatott 2-1-re győzött a japán csapat ellen a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornájának első összecsapásán. Az előző, szocsi játékokon negyedik skandináv együttes góljait Sara Hjalmarsson és Fanny Rask szerezte, japán részről Ukita Ruj volt eredményes. Eredmény: Jégkorong, nők, B csoport, 1. forduló: Svédország-Japán 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) később: Svájc-Koreai Köztársaság 13.10nyerte a phjongcshangi téli olimpia első aranyérmét, mivel szombaton győzött a női sífutók 15 kilométeres versenyében. A mezőny nagy része sokáig együtt haladt, a címvédő, hatszoros olimpiai bajnok norvég Marit Björgen öt kilométer után váltott tempót, így a léccserére már csak egy szűkebb, nagyjából húszfős élboly maradt együtt. A szabadstílusú résztávban már a svéd Charlotte Kalla diktálta az iramot, 2,5 kilométerrel a cél előtt "robbantott", s a tempóváltás után senki nem tudott vele lépést tartani, így összességében simán nyerte meg pályafutása harmadik olimpiai aranyérmét. A dobogó második fokáraállhatott fel, míg a bronzérmet aszerezte meg.Szombaton nyert ezüstérmével a 37 éves Björgen lett minden idők legeredményesebb női téli olimpikonja: ez volt a norvég sífutó 11. érme ötkarikás játékokról (6 arany, 4 ezüst, 1 bronz), ezzel megelőzte az örökranglistán egyaránt 10-10 medállal álló orosz Rajsza Szmetanyinát és az olasz Stefania Belmondót. Az indulóknak 7,5 km-t klasszikus, 7,5 km-t pedig szabadstílusban kellett síelniük. Magyar versenyző ebben a számban nem indult.olimpiai bajnok: Charlotte Kalla (Svédország) 40:44.9 perc2. Marit Björgen (Norvégia) 7.8 másodperc hátrány3. Krista Pärmäkoski (Finnország) 10.1 mp h.A világbajnoki címvédő svájci vegyespáros a szombat reggeli ötödik fordulóban ismét kikapott a phjongcshangi téli olimpia curlingversenyén. A tavalyi vb döntőjének "ismétlésén" a kanadaiak sima, 7-2-es győzelemmel vágtak vissza, így az európai kettős az első három forduló hibátlan mérlege után második vereségét szenvedte el.A kör legizgalmasabb meccsét a norvég és a finn vegyespáros vívta, ugyanis a két északi csapat döntetlenre állt nyolc end után. A ráadásban a 49 éves Tomi Rantamäki, a dél-koreai játékok legidősebb sportolója nagyszerű köveket engedett el, így a norvégoktól bravúr kellett, hogy az utolsó követ jobb helyre csúsztassák, mint a legjobb finn kő. Kristin Skaslien viszont megoldotta a nehéznek ígérkező feladatot, ugyanis a célterület jobb oldalán lévő finn kőről terelte a sajátját a középpont közelébe.A finnek a mezőnyben egyedüliként még nyeretlenek.Eredmények: Curling, vegyespáros, 5. forduló: Kína-Egyesült Államok 6-4 Norvégia-Finnország 7-6 Kanada-Svájc 7-2 OAR-Koreai Köztársaság 6-5 Az állás: 1. Kanada, Norvégia és OAR 4 győzelem/1 vereség, 4. Svájc 3/2, 5. Kína és Koreai Köztársaság 2/3, 7. Egyesült Államok 1/4, 8. Finnország 0/5 A legjobb négy jut elődöntőbe.