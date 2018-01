Valamennyi alpesi számban indul és figyelemfelhívó eredményre hajt Phjongcshangban Kékesi Márton

Olyan eredményt akarok elérni, amelyre felfigyelhet a síközösség, s amire egykori edzőm, a már sajnos elhunyt Kovács Barnabás is büszke lenne"

Valamennyi alpesi számban indulni fog a phjongcshangi téli olimpián Kékesi Márton, akinek célja, hogy olyan eredményt érjen el, amelyre felkapja a fejét a sívilág. A 22 éves sportoló a Magyar Sí Szövetség hétfői döntése alapján kapta meg az országnak járó egyetlen férfi alpesi sí indulási jogot a honosított Dalibor Samsal ellenében.Kékesi az M4 Sport Sportreggeli című műsorában szerdán elmondta, hogy Dalibornak ugyan több FIS-pontja van, mint neki, ám a szövetség figyelembe vette többek között a legutóbbi világbajnokságon mutatott teljesítményét.A dél-koreai szereplés lehetőségét Kékesi egy álom beteljesülésének nevezte, de igyekezett hangsúlyozni, hogy nem csupán annyi a célja, hogy végigmenjen a pályákon.- mondta a fiatal versenyző, hozzátéve, hogy a tízbe kerülésre természetesen nincsen esélye, s már a legjobb 25-be jutás is hatalmas tettnek számítana, amivel nagyon elégedett lenne.Kékesi arról is beszélt, hogy az alkata, adottságai alapján a műlesiklásban a legjobb, a gyors számokhoz, így a lesikláshoz nincs meg a szükséges tömege, ráadásul a magyar versenyzők nem tudnak eleget edzeni a gyorsasági számokra.A már több felnőtt, illetve ifjúsági világbajnokságon, továbbá a 2012-es ifjúsági olimpián is szerepelt Kékesi a várható hangulatról is beszélt. Úgy véli, hogy már megvan a rutinja a nagy versenyek légkörének kezelésében, s mint mondta, annak ellenére sem lesz ezzel problémája, hogy olimpián most indul majd először.