A Felső Tisza-parton őzek sétálnak, a Holt-Maros mandarinrécében felzárkózott a Central Parkhoz

Fotó: olvasó-tudósító/Benczik Ferenc

"Esti sétám közben mozgásra lettem figyelmes Szegeden a Felső Tisza-parton, konkrétan a Tisza Palotával szemben lenn az ártérben. Közelebb mentem és láttam, hogy négy őz sétálgat odalenn. Sajnos nem tudtam csak hármat lencsevégre kapni" - írta olvasónk, Benczik Ferenc, aki fotót is mellékelt. Úgy látszik, a kellemes őszi időben nem csak az emberek indulnak felfedezőútra.A 444.hu-nak pedig egy olvasó küldött be csodaszép fotókat egy mandarinrécéről, amely a Holt-Maroson vert tanyát. A fotók készítője már látta két-három alkalommal, nem tudja, hogyan került oda -. Mindenesetre megállapították, hogy Szeged felzárkózott New Yorkhoz, mert pont annyi mandarinréce lakik a Holt-Maroson, mint amennyi a Central Parkban. A közelmúltban ott is feltűnt egy ilyen szép színes jószág, a látogatók nagy örömére. A réce egyébként a Holt-Maros vadkacsái között is jól feltalálja magát.(leadkép forrása: wikipédia - a szerk.)