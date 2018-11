A járda diétázik: kéri az önkormányzati cég, hogy a szeméttel a kukát etessék

Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. munkatársaitól származik a vicces plakát - eddig csak tömegközlekedésen láttuk néha a vezetőfülke hátuljára kiragasztva ezt a szöveget. A felirat szerint amunkatársaitól származik a vicces plakát - eddig csak tömegközlekedésen láttuk néha a vezetőfülke hátuljára kiragasztva ezt a szöveget.

A fotó a bajai sétálóutcán készült. A felirat szerint a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. az ötletgazda. Fotó: Farkas Judit

Az emberek felfogóképessége nem igazán működik, amikor a szemetelésről van szó -. Humorral talán könnyebb megértetni velük, hogy az egyszerű mozdulat, amellyel eldobják a hulladékot, a kuka felé is irányulhat.Vásárhelyen is találtunk korábban magánakciót, amelyAkkor egy Oldalkosár utcai ház előtt álló padokra kerültek ki a feliratok.Olvasónk jelezte: Szegeden, a Rókusi körúti dohánybolt előtt is látott hasonló feliratot.