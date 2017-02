A nagy ho-ho-ho horgász készül a tavaszra

Benke Ádám felvételén egy horgászt láthatunk, aki valószínűleg már készül a jobb időre: kipróbálja, minden rendben van-e a felszereléssel. Ezt a lakásban nehézkesen tehetné meg horgászbottal - de akkor is vicces a jelenet. A fotót a Szegeden láttalak facebook oldalra is feltöltötte a készítője, ahol is egy kommentelő megjegyezte: finom ám a panelponty! Tudományosan is megmagyarázzák, mit láthatunk: a rakósbot a maga 11 méterével nem fér el a panelszobában.