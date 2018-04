A parkolóautomatákat is elérte a költészet napja: megköszönték a napsugárnak - fotó

Fotó: Tudósító | Fekete János

Tavaly csatlakozott a szegedi Somogyi-könyvtár a Posztolj verset! elnevezésű mozgalomhoz. József Attila születésnapján a könyvtárat ellepték a versek , még japán költemény is került a falra. De a Széchenyi térre is jutott : az oszlopok mellett az aszfaltra is jutott a költészetből. Méghozzá Petrarca.Tudósítónk, Fekete János pedig az egyik parkolóautomatán találkozott Áprily Lajos: Köszönet a napsugárnak című költeményével, amit - a kézírást tekintve egy lány - ragasztott ki a kijelzőre. Reméljük, tudósítónknak is mosolyt csalt az arcára ez a kedves költemény. A szegedi napsugárban.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.