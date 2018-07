A szegedi belvárosba jár halat fogni a nagy kócsag - olvasói fotók

Laczi

"A városlakók már megszokhatták, hogy a belváros közepén is sok madár éli a mindennapjait az emberek közelségében. De az azért még engem is meglepett, amikor délután a Móra múzeum előtti Tisza parton megláttam a magyar természetvédelem címermadarát, egy nagy ócsagot táplálkozni. Semmitől, és senkitől sem zavartatta magát, feszülten leste a vizet, és az alatt a kb. 10 perc alatt, amíg a épeket észítettem róla, több kis halat is kifogott. Azóta már láttam többször is a Tisza-part ezen részén járkálni, úgy látszik, jól érzi magát itt" - írta olvasó-tudósítónk,ároly.A nagy kócsag egyébként előfordul Észak-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, Ausztráliában és Európában is,. Testhossza 85-100, szárnyfesztávolsága 140-170 centiméter. A hím 1030 gramm körüli, a tojó körülbelül 960 grammot nyom. Halakat, kétéltűeket,bogarak, vízirovarokat, kisemlősöket eszik: a többi gémféléhez hasonlóan kivár, majd villámgyorsan lecsap a zsákmányra. Alapvetően magányosan táplálkozik - ahogy ezt a szegedi példányt is láthatjuk.

Rövidtávon vonuló madár, hazánkban februártól novemberig figyelhetjük meg. Az állomány egy része rendszeresen áttelel; az utóbbi időben egyre nagyobb része. A magyarországi egyedek a Mediterráneum vidékére járnak telelni - Európán belül Magyarország a faj egyik legjelentősebb előfordulási helye.



A nagy kócsagok magyarországi állománya egyre növekszik, jelenleg 1800-3000 költő pár közé tehető. A Tisza-tó és a Kis-Balaton vidékén, nádasokban és ártéri erdőkben rendszeresen fészkel nagyobb telepekben, gyérebb állománnyal a Tisza mentén, a Velencei-tónál és a Fertőnél is találkozhatunk. (Ez utóbbi az osztrák résszel együttvéve viszont már nem is kicsi.) Ez azonban nem volt mindig így. Az 1940-es, 1950-es években még csak két telep volt az országban, a Kis-Balaton és a Velencei-tó nádrengetegében. Egykor jóval nagyobb lehetett a fészkelő állomány, de lecsökkent a folyószabályozások, a mocsarak lecsapolása miatt, valamint azért, mert dísztollai miatt vadászták ezt a szép madarat. Emlékeznek a kócsagtollas főre a népdalból? Na, azt nem kellett volna.

A múlt század elején külön kócsagőrt alkalmaztak, azzal a feladattal, hogy a töredékére zsugorodott állományt megvédje. A brit Királyi Madárvédelmi Egyesület, Európa legnagyobb közhasznú természetvédelmi szervezete, 1889-ben a kócsagirtás - pontosabban a dísztollkereskedelem - megfékezésére jött létre. A nagy kócsagot tulajdonképpen egy magyar ember mentette meg a kihalástól: a magyar zoológus, ornitológus, természetvédő Vönöczky Schenk Jakab olvasta fel dolgozatát a hágai madárkongresszuson, amelynek nyomán gyűjtés indult a nagy kócsag védelméért. Gyűjtöttek Hollandiában, német és angol területeken, sőt még hazánkból is befolyt egy kisebb összeg. Így lehetett felfogadni az első magyar természetvédelmi őrt, egy kócsagőrt a Kis-Balatonon.



Az 1970-es években a nagy kócsag hazai állománya erős növekedésnek indult. Az 1996-ban végzett számláláskor 1425 pár fészkelt Magyarországon. Bár azóta is egyre többen fészkelnek nálunk, ahogy fentebb írtuk, akár 3000 pár is költhet Magyarországon,a nagy kócsag, a magyar természetvédelem szimbóluma fokozottan védett. Eszmei értéke 100 000 forint. Állománya európai léptékben is stabil, ezért nem került fel a SPEC listára.