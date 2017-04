A szegedi utasok nem restek: tolják a trolit, ha kell!

Hasonló "akcióról" februárban is beszámoltunk, akkor egy hölgy is segített tolni egy trolit, ami lerobbant a belvárosban , az Attila és a Jósika utca sarkán. Olvasó-tudósítónk ma a Lófaránál találkozott hasonló jelenettel, le is fotózta a bátor és segítőkész utasokat, ahogy nekiveselkednek a járműnek.