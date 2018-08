Az élet császára ez a szegedi süni - mutatjuk, miért

Fotók: Farkas Judit

Egy kertben láttuk meg iparkodni a kis sünit a macskatápos tálkák felé, ahol több cica is evett - de nem sokáig. Előzékenyen félrehúzódtak a tüskés jószág elől, amikor az megérkezett vacsorázni. Valószínűleg megtapasztalták már, milyen érzés, amikor közéjük furakodik - az egyik cicának hiányzott a fele farka is, de azt biztos nem a sün követte el. Az okos macskák úgy döntöttek, inkább a várakozás vagy a másik tálka, mint a tüskék. Végül is az összes tápot úgysem tudja felfalni a vacsoravendég.