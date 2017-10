Az évtized szélvihara tombolt Szegeden - fotók

Fa zuhant a Lugas utcára

– Délutánra vártuk a komolyabb szelet, de végül kora estére erősödött meg. Szegeden 103 kilométer/órás erősségű szelet mértünk – kezdte Tóth Tamás meteorológus.A Szegedi Magaslégköri Obszervatórium munkatársától megtudtuk, a viharos szél miatt a Bajai úti mérőállomáson is elment az áram. A szakember a távolban kékes villanást látott, ebből arra következtetett, hogy valószínűleg felsővezeték-szakadás történt a környéket. Ennek ellenére elmondta, míg a nyári zivataroknál kis területet érint a viharos szél, most az egész országnak jut belőle.– Ekkora területen ilyen erősségű szélvihar mostanában nem volt. A szegedi rekordot egyébként 1993. június 12-én mérték, akkor 160 kilométer/órás sebességű szél tombolt a városban és annak környékén – tette hozzá a meteorológus.Az előrejelzések szerint hétfőn is várhatók térségünkben viharos, 70 kilométer/órás sebességű széllökések.

Egyik sávot járhatóvá tették az önkéntesek

Óriási fa dőlt Szegeden háromnegyed 7 körül a Csillag teret és Petőfi-telepet összekötő Lugas utcára, a Körtöltés közelében. A fa teljesen elzárta az utat az autósok elől - azok érkeztek mindkét irányból, majd fordultak is vissza. Erre közlekedik a 20-as és a 21-es autóbusz. A helyszínen tartózkodó kollégánk először a 20-as buszt látta megérkezni Petőfitelep felől, majd a 21-est. Mindkettőt vészvillogókkal álldogált mindaddig, amíg egy tucatnyi fiatalember fel nem szabadította a legalább az egyik sávot.

Van másik kidőlt fa is a Körtöltésen

Így már folytathatta útját a két veszteglésre kényszerülő busz, majd érkezett egy a Csillag tér felől is, amelynek útját kollégánk rögtönzött és átmeneti forgalomirányítással segítette. Az esettől kevesebb mint 100 méterre egy másik fa is kidől, de csak annyira, hogy elférjenek alatta az autósok, a busznak pedig elég volt áttérni a szembe sávba, hogy tovább haladhasson. Ez utóbbi pillanat látható kollégánk harmadik - ugyancsak amatőr - felvételén.

Hatalmas fa dőlt egy személyautóra Szegeden, a Szövetkezeti úton, a Paprika gyár előtt. Az eset során villamos kábel is sérült - írta olvasó-tudósítónk.

A viharos erejű szél a Csongrádi sugárúton is végigsöpört: a 116 szám előtt megtépázta az ágakat. A tűzoltók már dolgoznak az eltakarításukon - jelezte egy másik szegedi olvasó-tudósítónk.

Az Ipoly sor felől érkező járművek nem tudtak behajtani az utcába a Zsitva sor felé tartva, mert a tűzoltók a munkavégzés idejére lezárták az utat.Ez a Vértói úti fa sem tudott ellenállni az erős széllökéseknek.

Frissítés:

működik az áramszolgáltatás. Információink szerint vasárnap délután kettő és négy óra között volt áramszünet a községben.

Szatymazi olvasó-tudósítónk pedig arról írt, hogy a községben nincs áram. "A boltokban gyertyafényes a kiszolgálás! Romantikus ugyan! De az emberek aggódnak!" - olvasható elektronikus levelében.Szatymazon újra