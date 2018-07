Brutálkitti a motorháztetőn - ennek a terepjárónak a tulajdonosával nem biztos, hogy érdemes összeveszni

Fotók: Farkas Judit

Idén már megtaláltuk, mutatunk egy másikat is. Hello Kitty, a japán rajzfilmekből megismert cicus és a Megtorló című filmben látható koponya ötvözését találtuk meg egy kétüléses terepjárón Szegeden. Brutálkittinek neveztük el a masnis koponyát, és első látásra megszerettük. Olyan, mint az okos lány a mesében, aki fel is van öltözve meg nem is: ez cuki is, meg nem is. Kinézzük a macskából, hogy harap.