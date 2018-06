Csodaszép dupla szivárványt láttak Algyőn és Szatymazon - fotók

Algyőn csodálta meg olvasónk a különleges szivárványt. Fotó: olvasó-tudósító

A szivárvány Szatymazról. Fotó: olvasó-tudósító/Masa Roland

Csodaszép kettős szivárvánnyal búcsúzott a csillagászati nyár első napja, ha már ilyen hideget hozott. Olvasóink Algyőn és Szatymazon is megörökítették.olyan optikai jelenség, melyet az eső- vagy páracseppek okoznak, mikor a fény prizmaszerűen megtörik rajtuk, és spektrumára bomlik. Az ív külső része vörös, míg a belső ibolya. Előfordul az ún. dupla szivárvány is, amelynél egy másik, halványabb ív is látható, fordított színekkel. A szivárvány akkor alakul ki, ha a levegőben lévő vízcseppeket a napfény alacsony szögből éri. Akkor a leglátványosabb a jelenség,amikor az égbolt felét még felhők borítják, a szemlélő pedig a napnak háttal áll. Így a kialakuló szivárvány élesen elválik a mögötte lévő sötétebb háttértől.Néha egy halványabb és vastagabb másodlagos szivárvány is látható - mint például ma este. A másodlagos szivárványokat az okozza, hogy a fény egy része a csepp elejéről is visszatükröződik, és 50-53°-ban távozik. -