Ebből már lesz hóember, hókutya vagy hóangyal! - mutassa meg, Ön mit csinált a nagy hóban?

Olvasóink havas képei a megyéből

- Sokaknak a péntek 13. a balszerencsét jelenti, de most egy kis csodát is hozott a sok rossz között. Aminek a gyerekek örülnek szerintem a legjobban ugyanis Vásárhely is fehér lepelbe borult. Mindenki vigyázzon mivel rettentően csúszik az út - írta nekünk Szegi98. Tavaly sárkányokat, kutyákat és klasszikus hóembereket is kaptunk, aztán egy hatalmas hónyúlon ámultunk. Most újra várjuk kedvenceiket, vagy fotóikat a családi mókázásokról, sétájukról acímen, vagy alább képbeküldő modulunkban.