Emberek a magasban - a zsinagóga kupolája is megszépül

A szegedi zsinagóga tavaly februárban elkezdett felújítási munkálatai a nyárra fejeződhetnek be. Az épületet "a feje búbjáig" beállványozták, a kupolán is dolgoznak a munkások. Az ország második legnagyobb zsinagógáját, a világ tíz legszebb zsidó temploma közé választott épületet még ebben a választási ciklusban szeretnék belül is helyreállíttatni. Ehhez a számítások szerint bruttó 1,2 milliárd forint kellene.