Ezek az autósok örülhetnek, hogy nem találkoztak ma rendőrrel, meg hogy nem okoztak balesetet - fotó

Fotó: Tudósító | Balogh álmán

Tudósítónktól közben egy még durvább fotót kaptunk: először csak azt hittük, a fehér színe zavar meg...félretéve a viccet: ez az autós jobbról bárkit elüthetett volna, ugyanis kapásból az egész oldala havas. A második képet megnézve látjuk, a hátsó ablak is... Bízunk abban, hogy az első és hátsó szélvédő az előző autóshoz hasonlóan legalább ablaktörlővel le volt takarítva.

Fotó: Tudósító | Balogh Kálmán

Egy szegedi autós úgy gondolta, a belvároson áthaladva bőven elég, ha az ablak úgy egyharmadán lát ki: ugyanis az ablaktörlője körülbelül ekkora felületről tudta csak letörölni a havat az ablaktörlő. A szélvédő többi részén, ahogy az autó tetején is vastagon állt a hó. Azon túl, hogy ő se lát ki kényelmesen, rendkívül balesetveszélyes is a mutatványa. Könnyen balesetet szenvedhetett volna ő is, vagy más úton közlekedő. A lehetőségeket inkább nem soroljuk. Biztosan nem autózott arra, amikor a rendőrök jégkaparókat osztogattak alig egy hónapja. Annyit hozzátennénk, a helyében is örülünk, hogy reggel nem találkozott egy rendőrrel.

A havazás miatt csaknem az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat péntekre . Több déli megyében az ónos eső miatt is figyelmeztetések, riasztások vannak érvényben.Emiatt külön javasoljuk ennek az autósnak, hogy ne várja meg, hogy az autóján maradt több réteg hó még rá is fagyjon az ónos eső után. Mert akkor már garantáltan nem lesz elég az ablaktörlő...