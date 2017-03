Ha a bokor eltakarja, akkor ott sincs?

A kedvelt kutyasétáltató hely egyre elhanyagoltabban néz ki. Szétszedett porszívó, összetört tévé, koszos rongyok is hevernek az egyik nagyobb bokor tövében. Autóval innen körülbelül két perc a Sándorfalvi úti hulladéklerakó, de közel van a Vértói úti hulladékudvar is. Mégsem vitte el a szemetet a gazdája oda, ahová való - írta olvasó-tudósítónk, aki fényképet is készített az áldatlan állapotról.

: a Göndör-sori szemétről már többször cikkeztünk, de Szeged egyik legnagyobb illegális hulladéklerakója a város kapujánál húzódik a 47-es mellett a töltésnél, ami kitakarítása után négy-öt hónap alatt újratermelődik.