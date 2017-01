Hat órát várt olvasónk a közös fotóra Captain Jackkel, de megérte

A Szeged Plazában lépett fel az éjjel Captain Jack, akit mi is elcsíptünk tegnap halvacsora közben. Autogramgyűjtő olvasónk, Vincze Gábor az egyik szegedi hotelben várta az énekest, hogy autogramot kérjen tőle - és persze közös fotót is szeretett volna. "6 és fél órát vártam a Szegeden az egyik hotelben, de megérte. Captain Jack nagyon rendes és özvetlen volt, nem volt elutasító." - írta e-mailben, és közös fotót is mellékelt.