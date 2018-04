Hazaért a szegedi fagólya is, de tartunk tőle, hogy idén sem költ - fotók

Gólyamese a szegedi kertben. Fotók: Farkas Judit

A gólya társas lény, ahogy korábbi cikkünkből megtudhatják,. A cikkben megkértük olvasóinkat: ha valaki esetleg tudja, mióta fészkelnek gólyák a Vadkerti téren, ne habozzon megosztani velünk. Sajnos azóta sem kaptunk információt, ezért most bosszúból bemutatjuk Önöknek a szegedi fagólyát.A szögedi fagólyának párja nincs - ez nem egy helyi népdal, hanem a szomorú valóság. Évek óta figyeljük, ahogy minden tavasszal visszatér ebbe az alsóvárosi kertbe, de mindig egyedül. Vándormadár rokonaihoz hasonlóan ő is eltűnik minden ősszel, de több jel is arra mutat, hogy a közelben telel át: például az, hogy a fagólyák nem tudnak repülni, legalábbis maguktól. Ha kidobják a fagólyát a hetedikről, akkor sem repül, csak zuhan - nagyon nem ugyanaz.Szóval a telet kiválóan átvészeli pincében, padláson, sufniban, vagy ha kedveskedni akarunk, akár a fűtött nappali közepén - neki mindegy, csak ne fagyjon szét a mínuszokban. A jég nem tesz jót a holt anyagnak,. Ha azonban jó helyet találunk neki - és táplálékának, a fabékának -, tavasszal újra elfoglalja helyét a kertben. Nem túl mozgékony, de cserébe egészen közelről megfigyelhetjük. Az arra járó óvodások is nagyon szeretik.

Ha már végigolvasták a szöveget, jutalomból mutatunk még egy érdekességet: tudták, hogy 1929-ben gólya fészkelt az új Fogadalmi templom tornyára, de a szegedi városi tanács kitiltotta? Többek között a neves író, Móra Ferenc is a gólyák védelmére kelt - az esetről itt olvashatnak bővebben.