Így érkezett meg az esti vihar Szegedre - villámfotók

Fotó: olvasó-tudósító/Deák Péter

"Nagyon vártá már többen is Szegeden hogy legyen egy frissítő zápor, mert most már nagyon nagy volt a forróság. gy tűnt, hogy dél örül már esni fog, de végül csak öpögött az eső. Aztán este meg néztem az időjárás radart, és azt láttam, hogy felénk jön valami amiből kisülhet egy kisebb vihar" - írta olvasónk, Szabolcs, aki képet is készített a vihar érkezéséről. Ön is megörökítette a villámokat? Küldje be nekünk!

Fotó: olvasó-tudósító/Jankovics Brigitta

Fotó: olvasó-tudósító/Jankovics Brigitta

Fotó: olvasó-tudósító/Jankovics Brigitta

Fotó: olvasó-tudósító/Szabolcs

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.