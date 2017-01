Jégpáncél a garzonház mögött: elessem vagy ne essem?

A jégpáncéllal borított útról fotót is küldött olvasónk, aki látott már a környéken tyúklépésben elhaladókat, rettegve közlekedőket és gyorsan elsuhanókat is - valamennyien a hasra esést szerették volna elkerülni. Olvasónk állítja: a jeges útszakasz nagyon veszélyes mind a járókelőkre, mind pedig az autósokra nézve. A képet elnézve nem kételkedünk ebben. A kérdés, hogy kinek a feladata lenne eltakarítani a jeget az útról?



Ön is tud hasonlóan jeges útszakaszról Szegeden? Írja meg nekünk hol látta és küldjön egy fotót is az online@delmagyar.hu címre! Köszönjük!