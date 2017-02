Kanapé, szőnyeg, hűtőláda és matrac az utcán: a lakótelepen nagyon hiányzik a lomtalanítás

Hűtőláda a parkolónál. Fotó: Tudósító | Magdolna

- Mint az köztudott: elmaradt az őszi lomtalanítás- kezdte levelét olvasónk, Magdolna. Erről tavaly ősszel mi is írtunk , ugyanis csak egy lomtalanításra futja évente a szegedi hulladékgazdálkodásnak és a megyei településtisztaságnak. Igény viszont láthatóan többre lenne - belvárostól a lakótelepekig Olvasónk azzal folytatta levelét, hogy a városlakók bizony mobil emberek: költöznek ide, költöznek oda, sőt vásárolnak is, de a régitől nem tudnak megszabadulni. Az egyik megoldás, hogy otthagyják a ház közös lomkamrájában, ami egészen dugig telik, és folyamatos patkánygondokkal küzdenek, azon túl, hogy a felhalmozott lom tűzveszélyes, a másik megoldás, hogy az éj leple alatt kiteszik a kuka mellé.Ez a probléma a város több pontján is égető: a Göndör-sori szemétről már többször cikkeztünk, de Szeged egyik legnagyobb illegális hulladéklerakója a város kapujánál húzódik a 47-es mellett a töltésnél , ami kitakarítása után négy-öt hónap alatt újratermelődik.Olvasónk a Felső Tisza-partról a Szilléri sugárútig sétált, és ez a kép tárult a szeme elé. Végül hozzátette, "oké, hogy a Széchényi tér virágágyásai minden évben gyönyörűek, de a lakótelepeken többen élnek, mint ott, és nagyon ciki az ilyen látvány".

Lakásfelújításból kimaradt? Fotó: Tudósító | Magdolna

Egy fél ágyat is talált olvasónk. Fotó: Tudósító | Magdolna

Van itt minden. Fotó: Tudósító | Magdolna