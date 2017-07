Kérjük, ne zavarják a betont, éppen köt!

Napok óta nem látni munkást a Bartók téren – akkor mégis miért van még mindig lezárva a belváros egyik legfrekventáltabb szakasza? – tette fel a kérdést olvasónk, aki a nap több szakaszában is dokumentálta tegnap, ott bizony semmi mozgás nincs. Megkérdeztük a Városüzemeltetési irodát, ahol elmondták: most éppen az történik, hogy köt a beton.– Garanciát csak úgy vállalt a kivitelező, ha a 28 napos kötési időben semmilyen terhelést nem kap az érintett szakasz. Ezért áll most minden a területen – mondta el Szekeres István ügyintéző, aki hozzátette: ugyanez a helyzet a Nagykörúton, a Párizsi körúton és a Csongrádi sugárúton zajló megállófelújítási munkálatok esetében is. A Bartók teret egyébként július 21-ig, azaz jövő hét péntekig kell befejezni, vagyis akkorra visszaáll a régi közlekedési rend.