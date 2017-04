Kiégett kerámia a lakók fejétől egy méterre: tragédiát okozhat a pózna

Olvasónk új lakásba költözött, de nem várt problémákkal szembesült. Egy sérült villanypózna aggasztja az új lakókat - a képeket elnézve nem is csodáljuk.

"A párommal néhány hete kezdtü meg a öltözködést egy özös lakásba. Imádjuk az új lakást, viszont van valami, ami kissé beárnyékolja ezt a friss idillt. A nappalink franciaerkélye előtt nem egészen egy méterre (!) egy öreg leharcolt fa villanypózna éktelenkedik. A látványa csak esztétikailag volna zavaró, de amikor kilép az ember az erkélyre, akkor a fejünk és a mellékletben üldött épek alapján tisztán kivehető kiégett kerámia özött nincs egy egész méter távolság" - írta olvasó-tudósítónk, aki szerint ez úgy általánosságban rontja az ember biztonságérzetét.

Ezzel alighanem sokan egyetértenének - és még nincs vége a történetnek! A mellékelt képen látható villanyoszlop két lábát összekötő fa elem ugyanis fent egyszerűen kettényílt, és ahogy olvasónk fogalmazott, "csak a szentlélek tartja a helyén". Ha ez egy nagyobb széllö és övetkeztében lehullik onnan, akkor legjobb esetben is több tízezer forintos ára keletkezhet annak a gépjármű-tulajdonosnak, akinek az autója épp ott parkol. Rosszabb esetben akár valakinek a fejére is eshet több méteres magasságból az a fadarab, és ebből már tragédia is lehet - hívta fel a nyilvánosság - és az illetékesek - figyelmét olvasónk. Reméli, nem várnak addig a helyreállítással, amíg meg nem sérül valaki.

