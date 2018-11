Különleges kátyút fotóztak Szegeden: már javított foltban szakadt be az út a Mérey-Török utca sarkán

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Szép nagy lyuk tátong az úttesten a Török-Mérey utca sarkán kitáblázva, elkerítve - jelezte olvasó-tudósítónk. A kátyú nem újdonság, de ez már csak mélysége miatt is különleges. A legérdekesebb benne az, hogy egy már javított foltban szakadt be az út. Amit kijavítanak, az ki van javítva - legalábbis egy darabig. Ha nem lenne ennyire nyálkás hideg idő, át lehetne alakítani lábáztatóvá - de akár kismedencévé is, a kátyúk alternatív felhasználására jó példákat találnakésKüldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.