Lelki szemetest találtunk a szegedi rendelőben - Mondd el, mi fáj!

Jót nevettünk, amikor megláttuk ezt a kukát az egyik szegedi gyermek szakrendelőben. Egy vicces kedvű szülő egészíthette ki a "szemetes" feliratot várakozás közben, de eljátszottunk a gondolattal: mi lenne, ha a beteg gyerekek tényleg lelki szemetesbe dobhatnák a nyűgjeiket? Mert egy gyereknek is lehetnek hatalmas bánatai, akkor is, ha nem súlyos betegek, és nem bántja őket senki.Belázasodtam, de hiába rossz nekem, nem ehettem egész nap csokit! Rossz íze van a gyógyszernek, vegye be, aki felírta! A tesóm kapott fagyit, én meg nem, mert begyulladt a mandulám! Nem engedte apa, hogy magammal hozzam a kedvenc fél méteres plüssmacimat a vizsgálatra, pedig annyira jönni akart! Találtam egy térdig érő mocskos pocsolyát útközben, és nem ugorhattam bele! Jól kipanaszkodhatnák magukat a galád szülőkre, az irigy tesóra, a szomszéd gyerekre, aki mindig árulkodik. Mire bemennek a rendelőbe, már nem is félnének - akkor sem, ha valami fáj.