Lopják a virágokat Szegeden vagy teleszemetelik a kertet: van, ahol már kamerák figyelik a növényeket- fotók

Figyelmeztetés egy móravárosi ház előkertjében. Így szemét nincs, virág viszont van. Fotók: olvasó-tudósító

A Csanádi utca végénél egy 10 emeletes panel tövében az ott lakók gyönyörű kertet építettek maguknak - áll tegnapi cikkünkben., lassan nincs mit gondozni. Pedig a lakóközösségnek is jó találkozó- és pihenőhely egy ilyen kiskert - azaz lenne, mert iszogató felnőttek is elrontják az összképet. Alsóvároson is panaszkodtak már lakosok: lába kél az előkertbe kiültetett rózsatőnek, egyéb virágnak. Nem érdemes kicsit is drágább növényt a ház elé tenni.A Mars tér környékén egy kocsmárosnő mesélte az egyik vendéglátó-ipari egységben, amikor megkérdeztük, milyen virágot látunk a virágládákban: valami olcsóbb növény, a tulajdonos szerezte, mert a muskátlikat folyton ellopták. Egy ideig úgy oldották meg a problémát, hogy záráskor minden nap behordták a muskátlival teli virágládákat a helyiségbe, reggel meg kivitték, de azért ez elég macerás volt.Egy móravárosi családi háznál nem bízták a véletlenre a kiskert állapotát: kamera figyeli mindkét oldalon. Azóta valószínűleg nem szemetes a kert - mi nem láttuk annak -, és mellékhatásként nem tűnnek el a növények.Nem gondoltuk volna, de lassan a szép előkert tartozéka a kamera is - mégsem lehet parkőrt állítani minden kiskert mellé. Pedig - ez egy hobbikertész vallomása - ha pénzünk nincs is virágokra, annyira nem nagy kunszt begyűjteni magokat, csíráztatni, palántázni, elültetni, csak hát idő meg munka. Az emberek meg manapság nagyon elfoglaltak,A karácsonyi szezonban a fenyőtulajdonosoknak okoznak keserű napokat a tolvajok, többszörhogyan tűnnek el a szép fenyőfák az udvarokból, előkertekből. Temetői virágtolvajok is zavarják a holtak nyugalmát megyeszerte, nem csak városok,is bekamerázták már. Fábiánsebestyénben például. SzegedenKamerák ott nem voltak.