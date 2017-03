Már döglött patkány is van egy két hónapos szemétkupacban

Ha valaki közterületen patkányt lát, bejelentheti az szkht@szkht.hu e-mail-címen, a 62/777-220-as telefonszámon, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán, a Stefánia 6. szám alatt. 24 órán belül intézkednek.

Az ókorban érkeztek



A patkányok nem őshonosak Európában: a ritkább házi patkány az ókorban érkezett Indiából, a vándorpatkány a 18. században terjedt el, a szakirodalom szerint inváziószerűen. Most a világ jó néhány városában több patkány él, mint ember. Muszáj irtani, de ez végleg nem sikerülhet, mert óvatos és gyanakvó, kerüli a mérgezett ennivalót, ha a társa már elpusztult tőle. Egy nőstény évente hatszor-nyolcszor fial.

- A képeken látható szemétkupac már kb. 2 hónapja várja az elszállítást. A fenyőfák után lassan előbújtak a felújításból előkerülő hulladékok, de mostanra egy patkány is beledöglött... - írta bosszúsan olvasónk, miután több fotót is mellékelt a Kereszttöltés utcából. Alig egy éve a Gyertyámos utcai kisgyermekes szülők aggódtak a patkányok miatt: a társasházak mellett a csatornánál több lyuk is keletkezett, valószínűleg a patkányok miatt. A lakók azért rettegtek, mert a környéken több játszótér és óvoda is van.Korábban a Bárka és Háló utca sarkán álló lakatlan ház környékén élők panaszkodtak a hajléktalanokra és patkányokra.A legemlékezetesebb esetről mégis akkor írtunk, amikor olvasónk panellakásának vécéjében jött fel egy patkány Egy szakember akkor arról mesélt lapunknak, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szegediek patkánnyal találkoznak a fürdőszobában, igaz, eddig a jelenség főként a földszintes irodákra volt jellemző. Az állat a bűzelzárón keresztül is feljut a lakásba. A csatornarendszeren keresztül jut el az ingatlanokig, a patkány szereti a fekáliát és a nyirkos helyeket. A második emeletig is képes feljutni a csöveken.- Kanyaró után jön a pestis??? - tette fel végül kétségbeesetten olvasónk.