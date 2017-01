Már Makón is várják a rászorulóknak szánt kabátokat - Pécsen viszont nem mindegy, hova viszi!

A „Ha fázol, vigyél egyet! Ha segíteni szeretnél, hozz egyet!" akciót civilek kezdeményezték Budapesten pár nappal ezelőtt, amikor az extrém hideg időjárás megérkezett. Pár nap alatt a fővárosban több helyen, például a József Attila Színháznál is tettek ki állványokat. Vasárnap este hét órától pedig a Szegedi Nemzeti Színház melletti Vaszy Viktor téren is gyűjtik a feleslegessé vált dzsekiket, de a Kedves presszóban is gyűjtenek Ma Makón futottunk bele ilyen fogasba az Erdélyi püspök utcai óvoda bejáratánál.Nálunk tehát simán és nagy lendülettel megy a gyűjtés. De nem mindenhol ilyen egyszerű a helyzet. A pécsi Irgalmas Rend nem látja szívesen a rászorulóknak kitett kabátokat - írta a 24.hu . Elkezdték gyűjteni a templomnál a kabátokat, már össze is gyűlt egy pár, de mivel a rend nem adott rá engedélyt, át kellett azt tenni.Az egyik szervező Facebook posztjában olvasható: "...Arra kérek mindenkit , hogy amennyiben a templomhoz ruhát vinne ne tegye, nem látják szívesen a templom dolgozói. ..."