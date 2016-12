Megkaptuk az idei év legkreatívabb adventi koszorúját! - fotó

Fotó: Tudósító

- Az utóbbi időben Önök napi rendszerességgel osztották meg a nagyvilággal az olvasóik által készített szebbnél szebb adventi koszorúkat . A nejem is rengeteg inspirációt merített belőlük, de valljuk be, bennünket férfiembereket azért nem igazán kötnek le az ilyen dolgok. Így van ezzel egy vicces kedvű, autómániá ,és mindamellett egy különösen kedves ismerősöm is, aki mintegy fricskaként elkészítette a saját variációját erre a témára. Nekem, és számos ismerősömnek is jó néhány mosolygós percet szerzett vele - írta nekünk Tibor.Olvasónk hozzátette, reméli nem haragszik meg barátja a fotóért, de úgy gondolta, ez a kép érdemes arra, hogy sokan lássák.Ezzel mi is így vagyunk. Szerkesztőink egyértelműen az idei év kedvencének tartják, köszönjük!