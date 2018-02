Megszavaztunk egy bunkó parkolást: ezen a résen csak darabokban lehet áttolni egy babakocsit

Több környékbeli olvasónk panaszkodott a Borbás utca elején dívó parkolási szokások miatt. A járdával párhuzamos parkolóba rendszeresen átlósan, sokszor szinte merőlegesen állnak be az autók, hogy több elférjen, a másik oldalon pedig éppen nem lehet közlekedni egy ideje.- A parkoló keskeny, vagy az autó hátsója lóg ki az útra, vagy az eleje foglalja el a járdát. Lehet sejteni, melyiket választják az autósok. Sokszor olyan tehetségesen állnak be, hogy legfeljebb egy játék babakocsit lehetne eltolni előttük - fejtegette egy kisgyerekes olvasónk, akinek nagyon elege lett ebből a helyzetből. Arra jártunk, megnéztük: néhány napja készült a kép, akkor éppen szűken egy ember tudott egyszerre elmenni a járdán: gyerekekkel már oldalazva, babakocsival pedig sehogy.

Szinte látjuk olvasóink kommentjeit, amint azt fejtegetik: minek ilyesmivel az újságban hisztizni, tolja át a kisdedet a túloldalra a tisztelt anyuka. Ezért jelezzük: a túloldalon társasházat építenek, a járda is gyakorlatilag építési terület. A tisztelt anyuka tolhatja az úton a babakocsit, ami viszont megint csak szabálytalan, és balesetveszélyes is. Nem csak a parkolásra, a sebességhatárra vonatkozó szabályokat is sokszor veszik semmibe az arra járó autósok.: ahol szabad a járdára parkolni, a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el, a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladhatja meg. Az alábbi tábla jelzi, hol parkolhatunk a járdára:

a mozgásában korlátozott személy (vagy az őt szállító jármű vezetője) járművével,

a betegszállító gépjármű,

az iskolabusz,

a gyermekeket szállító autóbusz,

a kerékpár,

a kétkerekű segédmotoros kerékpár és

a kétkerekű motorkerékpár.

Bár nem mértük le centivel, de bármibe le mernénk fogadni, hogy az autók orra és a fal között nincs másfél méter - sőt, egy se.Néhány jármű kivétel: akkor is felállhat a járdára, ha azt jelzés kifejezetten nem engedi meg:Ezek az autók láthatóan nem tartoznak egyik kategóriába sem, ha meg igen, akkor is: a másfél méter a felsorolt járművekre is érvényes! A környéken van bölcsőde, óvoda, iskola, vasútállomás: sok kisgyerekes életét könnyítenék meg, ha betartanák a szabályokat. Annyit már elértek, hogy nem sokan sírnának értük, ha arra járnának egyszer a közterületesek.