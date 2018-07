Mit nekünk Velence - Szegeden már két Sóhajok hídja is van

A velencei Sóhajok hídja. Fotó forrása: velenceikarneval.hu

Kedves olvasóink, ne csüggedjen az sem, aki idén nem jut el nyaralni, vagy már eljutott, de menne még! Hiszen mi van máshol, ami nincs a környéken? Víz van bőven, folyó is, tó is, van műemlék is annak ellenére, hogy a város nagy részét annak idején leradírozta a Nagyárvíz - Velencét például komolyan veszélyeztetjük.Szeged ugyancsak szigetekre épült --, és a mesterséges szigetekben is van lehetőség, le lehetett volna terelni a városig. Szerencsére inkább összeszedték az ATIVIZIG munkatársai.Sóhajok hídja meg egyenesen kettő van már a városban. Az elsőt a Széchenyi téren találjuk, 1883-ban épült Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján, Ferenc József király látogatásának tiszteletére: a városháza melletti épületben szállásolták el az uralkodót és kíséretét, és így oldották meg a közlekedést a két épület között. Ráadásul valóban a velenceiről mintázták,. A második csak nemrégiben készült el.Egy új építésű házon láttuk a Mátyás tér sarkán, a lépcsőházat köti össze az emelettel. Gyakorlati haszna az lehet az érdekes építészeti megoldásnak, hogy nem a lakások alapterületéből kellett kihasítani a lépcsőház javára.