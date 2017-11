Ne lopj, feltámadunk! - akkor ellopjuk a feliratot is

A szomszédos megyében, Baján fotózta olvasónk évekkel ezelőtt a temetőkaput, amelyre nagy betűkkel fel van festve, mindkét szárnyra: ne lopj! Még meg is jegyezte, hogy összeolvasva a temetőkapu ívét díszítő "Feltámadunk" felirattal, egész pofás kis fenyegetést kapunk: Feltámadunk, (úgyhogy) ne lopj! Amikor két hónappal ezelőtt arra járt, látta, hogy már a Feltámadunk k betűje is eltűnt. Nem tudjuk, azóta pótolták-e, de a lényeget, a nagy kérdést tekintve mindegy: vajon úgy akarják kitrükközni a bosszúálló holtakat a tolvajok, hogy apránként a betűket is ellopják?

