Olvasónk Németországból jelenti: szomorúan vonultak ki a németek a kipakolt tűzoltóautók után - fotók

Olvasónk a drámai német bukás után még jelentkezett. Csalódottan jelezte, szerette volna testközelből átélni, milyen az, amikor a németek ünnepelnek, ehelyett szomorú és csalódott arcokat látott. A tűzoltóság épületében kialakított kocsmában pedig a második koreai gól után üres padsorokat. A csalódottságot nem lehet leírni, csak mutatni:Ha valahol jó lehet meccset nézni a helyiekkel, akkor az Németország. Bár Neuerék még keresik régi önmagukat - köztük ő saját magát is - , a németek nem fordulnak el a csapattól, de a kritikát azért megfogalmazzák. A játékosok pedig tűrik. Erről a bombagólt szerző Kroos is beszélt korábban Burladingenből jelentkezett most olvasónk, aki épp a helyiekkel nézi a Korea-Németország meccset egy igen rendhagyó helyen, egy tűzoltóságon, ahol egy igazi pubot hoztak létre - valószínűleg az unalmas idők ellen. Még a tűz is tudja, hogy vb alatt, főleg ha német érdekeltség van, ne gyulladjon meg. Szerencsére a flotta utcára került, így ha baj van, azért tudnak menni a fiúk. A többiek meg őrizik a házat.Olvasónk elmondta, ennyiszer még nem hallotta az Özil, Scheisse kifejezést - ezt szándékosan nem fordítjuk, szerencsére a németek nem tudnak frappánsan káromkodni, de maradjunk annyiban, nem szép. A szurkolók mezekben, mindenkin Kimmich, Reus és Kroos neve olvasható, de egyelőre inkább csak magukban szurkolnak.Azért van annak hangulata, ahogy zeng a német himnusz egy tűzoltóság pajtaszerű kocsmájában...Nézzék csak: