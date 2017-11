Önök megtalálják ezen a képen a csatorna lefolyóját?

"Olvasom a Délmagyarban, hogy nagyjaink ott a torony alatt, előrelátóan gyűjteni akarják a csapadékvizet. Már az első lépések meg is történtek, az új híd alatt a Tárogató utca elején az egész évben nem tisztított utca eső lefolyója eltömődött, de vastagon, a járdával egy magasságban" - írta olvasó-tudósítónk, Börcsök Sándor.

"Ez azt fogja eredményezni, hogy már kisebb eső esetén, megint fél méteres vagy nagyobb vízmennyiség gyűlik össze, mint múlt évben is, csak a bátrabb autósok mertek rajta átgázolni. Nemhogy nem látszik ki a csatornarács, de meg se lehet állapítani, hol lehet." - folytatta olvasónk, aki fotót is mellékelt, és jelezte: valahol kb. 1,5 m-re lehet a csatorna szája. Ennek örültünk, mert mi nem találtuk volna meg a képen. Valóban eltömődött.ű

