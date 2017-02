Rendhagyó módon szerelték meg a vasúti táblát a baleset helyszínén - fotó

Fotó: Tudósító

A Légió utcai vasúti átjárójában egy vonat és egy személyautó koccant össze múlt héten pénteken . Az autó az árokba csúszott, az autó sofőrje könnyebben sérült.

A letarolt vasúti átkelőt jelző tábla magányosan feküdt azóta is a földön, ezt elégelhette meg valaki, és gyorsan a helyére is állította. Egy husánggal.A megoldás zseniális, ahogy a fotó is, olvasónktól.