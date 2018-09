Repülő objektumok látogatták meg szerkesztőségünket, olvasónk pedig lefotózta a holdraszállást - fotók, videók

Íme a holdraszállás - találékony nép vagyunk. Fotó: olvasó-tudósító/S. Zoltán

Ez a hőlégballon egy sándorfalvi utcán landolt. Fotó: olvasó-tudósító/Kalmár Rita

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Olvasónk - ha már repülő objektumok - lefotózta a holdraszállást. Érzékcsalódás a repülőnapok alkalmából!Pénteken kora este lenyűgöző látvány lepte meg a szerkesztőségben dolgozó kollégákat: a hőlégballon-verseny mezőnye lebeghetett el az épület mellett. Olyan közel, hogy még telefonnal is tudtunk értékelhető képeket készíteni - fogadják szeretettel!Péntek reggel Sándorfalvát is hőlégballonok lepték el - kollégánk szerencsére éppen arra járt.már ballonok szálltak Szeged felett - olvasónk, Petrács Alex nem csak a repülésről, hanem a hőlégballon "felállításáról", működéséről is készített videót.Olvasó-tudósítóink is küldtek látványos fotókat a léghajókról - ha Ön is készített egy vagy több remek képet, küldje be a tudosito@delmagyar.hu e-mail címre, vagy posztolja a facebook bejegyzés alá!Kollégánk a városban járt, ő is lencsevégre kapta a naplementében lebegő ballonokat.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.