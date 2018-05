Sírkővel kövezték ki ezt a szegedi autóbejárót, de nem ez az első eset a megyében - fotók

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

Akár azt is mondhatnánk, így múlik el a világ dicsősége. Morbid megoldás egy autóbeállót sírkereszttel "kikövezni", de a sár ellen biztosan véd ez is, állapítottuk meg, amikor megláttuk a szokatlan megoldást.Nem tudjuk, ide hogyan került a fejfa - bár közel az alsóvárosi temető -, de azt tudjuk: ha a sírhelyek megváltása lejár, a parcellát ismét eladja a fenntartó, a régi sírköveket eltávolítják. A megyében nem ez az első példa a sírkövek újrahasznosítására. Van, ahol járdát készítenek belőle a temetőben –. Az ügyből országos visszhangot kiváltó botrány kerekedett.Legutóbb a csongrádisírkövekből. A helyieket nagyon felháborította az eset, sokan érzéketlen cselekedetnek, mások egyenesen kegyeletsértésnek tartották.Találtak már Tömörkényben is sírköveket mezőgazdasági út elején, el lehetett némelyiken olvasni a tulajdonos nevét, a születés, halálozás évét: