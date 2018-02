Szegeden a lakókocsiból is lehet lábasház - mutatjuk, hogy kell felhúzni egy nyaralót rekordidő alatt

A legjobb tudósításokért fizetünk!



A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. A kiválasztott tudósításokat 3, 5 vagy 7 ezer forinttal jutalmazzuk. Nem minden megjelent tudósítói tartalom kap pénzdíjat, csak a szerkesztőség által kiválasztottak! A cikk mellett utólag jelezzük, hogy díjazott lett-e. A nyerteseket emailben értesítjük. További részletek itt.

A Partfürdő, talán mert viszonylag sok vállalati üdülőt építettek ott egykor, rendezett ilyen szempontból, a Sárgán viszont hódít a "sufnituning": sok szocialista érában épült nyaralón látszik, hogy abból készült, amit éppen szerezni tudtak. Ez nem kritika, inkább sajátos, különleges hangulatot ad az üdülőtelepnek, ahol nincs két egyforma építmény, de hasonló is kevés - azon kívül, hogy az összes házikó lábakon áll. Hullámpala, cserép, tégla, fa, vas, kő és csempe: minden jó valamire, ha a magyar ember hétvégi házat, nyaralót épít, szépít, javítgat. Ám azon, amit olvasónk fotózott a Sárgán, még mi is meglepődtünk.Gondolta volna, hogy így átlényegülhet egy lakókocsi? Végül is, miért ne: ha nem akarnak menni vele sehová, lábakon is ugyanúgy szálláshely, mint a földön állva. Az alap valószínűleg adott volt, ott valamikor nyaraló állhatott, így gyorsan mehetett az építkezés. Gratulálunk az ötletes megoldáshoz.Küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót az online@delmagyar.hu e-mail címre vagy használja a lentebb található beküldő modulunkat ! Ha történik valami különös, valami rendkívüli a környezetében, ha szemtanúja egy balesetnek vagy egyszerűen csak nem tud elmenni valami mellett szó nélkül, akkor küldjön egy rövid hírt, fotót vagy videót.A tudósítói tartalmakat a delmagyar.hu szerkesztői utólagosan ellenőrzik, szükség esetén pontosítják, az esetleges hiányos információkat kiegészítik, illetve a tartalmat egyéb közlésekkel egészítik ki. A tudósítói tartalmak beküldői ehhez hozzájárulnak.