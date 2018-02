Szibériai kártevő eszi a járdát Szegeden - fotó

Egyre többet írunk a klímaváltozásról, megyénkben is elszaporodnak olykor olyan növények, állatok - mint például a puszpángmoly -, amellyel korábban nem volt különösebb gond, vagy nem is találkoztunk velük. A hideg elpusztítja a kártevőket: mi is így tudtuk, amíg meg nem jelent a városban a fagyos idő közeledtével a szibériai jégféreg.

A képünkön látható példány éppen a járdát majszolgatta, amikor sikerült lencsevégre kapni. Szerencsére nem túl gyors állat, és nem végez hirtelen mozdulatokat - ideális fotóalany.