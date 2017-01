Szívélyes fogadtatás Mártélyon

A "jégtörő" hattyúkról a napokban mi is írtunk már : Mártélyon is befagyott a Tisza holtága. Egy kis területet azért sikerült a hattyúknak és a kacsáknak megőrizniük, ahol ebben a hidegben is kedvükre úszkálhatnak.Az állandó taposásuk nem hagyja, hogy ott is befagyjon.A mártélyi vendéghattyúk az emberektől sem félnek, mindenkitől várják az elemózsiát. Ezt bizonyítja olvasónk, Kristó Bianka fotója is, aki rendkívül közelről fotózta le a madarakat.