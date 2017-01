Szülők figyelmébe: ne engedjék a Tisza jegére a gyerekeket!

"A Fokánál fotóztam, ahol a panel népe vidáman csúszkált az esti órákban a part szélénél a jégen... Igen, én is elismerem varázslatos és ellenállhatatlan, de mi lesz holnap és holnapután?" - írta nekünk olvasónk, Portörő Kátya. - "Azt hiszem, nem elég a tiltó tábla. Ezekhez a partszakaszokhoz érdemes lenne kedvesen, de határozottan eltanácsoló polgárőröket vagy biztonsági embereket kirendelni, mert hát a gyerek megbízhatatlan, és holnap is oda fog menni. Mi lehet abban a rossz, hisz anya, apa mutatta meg" - hívta fel a figyelmet Kátya.



Máris enyhült az idő, és olvasónk nem biztos benne, hogy ezek a gyerekek éreznek-e majd félelmet, vagy eszükbe jut, mennyit vékonyodhatott a jég, amikor iskolából hazafelé menet, szülők nélkül letévednek a Tiszára. Azért, hogy csússzanak párat, ahogy azt előtte anyával, apával is tették...