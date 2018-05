Tarol a globális felmelegedés: Szegeden látták a nyári Mikulást!

Az is lehet, hogy artistává képezte át magát a Mikulás, bár lássuk be, kevéssé valószínű. Fotók: olvasó-tudósító

Idén tavasszal volt a tél, és a nyár is elkezdődött már egy ideje. Az időjárási anomáliákkal magyarázhatjuk, hogy május végén is megmutatta magát a Mikulás - már amennyiben hiszünk a globális felmelegedésben. Aki csak a technikában hisz, annak is kínálunk magyarázatot: lecserélnék a Mikulás szánját, és tesztrepülést végeztek a 2019-es modellel. Még tökéletesíteni kell a járművet, mert az utas szorult helyzetben landolt.Aztán lehet, hogy csak kint maradt, mert nehéz leszedni onnan. Nem baj, elfér, aranyos, és. Ott várják a helyükön a következő ünnepet.